Мэддисон отреагировал на исключение из сборной Англии

Джеймс Мэддисон оказался в числе тех игроков, которые не попадут в итоговую заявку сборной Англии на Евро-2024. Полузащитник высказался по поводу сложившейся ситуации.

«Слово «опустошённость» не совсем подходит. Я хорошо тренировался и усердно работал всю неделю. Но если быть честным с самим собой, моя форма в «Тоттенхэме» после восстановления от травмы была не на том уровне, и Гарет [Саутгейт] мог принять такое решение.

Я думал, что для меня найдётся место в команде из 26 игроков, поскольку чувствую, что привношу в игру что-то новое, плюс я стабильно играл в отборе. Но тренер принял решение, и я должен уважать это.

Я вернусь, я не сомневаюсь. Желаю ребятам удачи на турнире в Германии. Искренне надеюсь, что футбол вернётся домой [что Англия выиграет Евро – прим.]», - написал Мэддисон в социальных сетях.

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