Стало известно, какие семь игроков будут исключены из сборной Англии

В расширенный состав сборной Англии попали 33 футболиста. На Евро-2024 можно заявить не более 26 игроков, поэтому Гарету Саутгейту придётся исключить из списка семь человек.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, ожидается, что состав сборной Англии покинут Джек Грилиш, Гарри Магуайр, Джеймс Мэддисон, Джерред Брэнтуэйт, Джеймс Траффорд, Кёртис Джонс и Джарелл Куарса.

Ранее стало известно о том, что защитник Гарри Магуайр получил травму икроножной мышцы, поэтому на чемпионате Европы он не сыграет.

На Евро-2024 в одной группе со сборной Англии выступят Сербия, Дания и Словения.