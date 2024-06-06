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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стало известно, когда Роналду сыграет за Португалию

06 Июня 2024 • 17:51 Комментировать

Криштиану Роналду пропустил товарищеский матч против Финляндии (4:2) – форвард сборной Португалии получил дополнительное время для отдыха после клубного сезона. Главный тренер португальской сборной Роберто Мартинес рассказал, когда Роналду присоединится к команде.

«Рубен Невеш и Криштиану Роналду прибудут в расположение сборной 7 июня. Мы дали всем футболистам семь дней, чтобы освежить свои мысли. Планы по Роналду и Невешу – они пропустят матч с Хорватией и сыграют против Ирландии», - сказал Мартинес журналистам.

Сборная Португалии сыграет против Хорватии 8 июня, а против Ирландии – 11 июня. Первый матч на Евро-2024 – против Чехии – португальцы проведут 18 июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес Рубен Невеш ещё теги
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