Грилиша и Магуайра вычеркнут из заявки сборной Англии на Евро-2024

Атакующий полузащитник Джек Грилиш и центральный защитник Гарри Магуайр не попадут в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат Европы – 2024. Об этом рассказывает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Отмечается, что Магуайр получил травму икроножной мышцы. Что касается Грилиша, то он, очевидно, находится не в лучшей форме.

Добавим, что сборная Англии на Евро-2024 выступит в квартете С. Соперниками команды Гарета Саутгейта на групповой стадии станут национальные сборные Сербии, Дании и Словении.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии. Турнир стартует в пятницу, 14 июня.