Сёмин ответил, какая сборная может удивить на Евро-2024

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, какая сборная может удивить всех на предстоящем Евро-2024.

«Наверное, Хорватия способна нас удивить на этом чемпионате Европы. Думаю, что она способна пройти далеко и показать себя хорошо на этом турнире», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспрессу».

Напомним, сборная Хорватии выступит в группе B вместе с командами Албании, Италии и Испании.

Свой первый матч на турнире хорваты проведут 15 июня против испанцев. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.