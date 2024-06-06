Сёмин: «Роналду брали в сборную не из-за имени»

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вызове нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в сборную Португалии.

«Он сохранил все свои лучшие физические и ментальные качества. Он в хороших кондициях, хорошо ускоряется, забивает. Думаю, его явно брали не просто так, из-за его имени», — приводит слова Сёмина издание «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии и продлится до 14 июля. По итогам жеребьевки сборная Португалии попала в группу F, где выступит вместе с национальными командами Чехии, Грузии и Турции.

На счету 39-летнего Роналду 206 матчей за Португалию, 128 забитых мячей и 46 результативных передач.