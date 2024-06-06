Сёмин выделил фаворитов Евро-2024

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о главных фаворитах предстоящего Евро-2024.

«Фаворитами, по моему мнению, являются Англия, Франция, Испания и, наверное, Германия. Они дома играют, а фактор домашнего турнира помогает всегда», — цитирует Сёмина издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, чемпионат Европы – 2024 стартует 14 июня в Германии. В первом матче турнира сборная Германии сыграет с Шотландией. Финальный поединок запланирован на 14 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в главном матче прошлого розыгрыша одолела национальную команду Англии.