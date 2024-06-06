Петрушин считает, что сборная России обязана обыграть белорусов в товарищеском матче

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Беларуси.

- Завтра пройдет товарищеский матч со сборной Беларуси. Знаете, что это за команда, какова ее сила?

- У нас в российском чемпионате выступает не так много белорусов, поэтому сложно сделать выводы об этой сборной и качестве белорусского футбола.

- Как считаете, трудно найти мотивацию на такую игру, тем более в конце сезона?

- Все будет зависеть от Карпина, как он сможет настроить своих ребят. Понятно, что национальная команда собирается не так часто, а некоторые футболисты впервые вызваны и хотят показать себя. С другой стороны чемпионат закончился, кто-то уже отдыхает, а сборники готовятся. У них двоякое чувство.

- Мы обязаны обыгрывать белорусов или ничья тоже будет нормальным результатом?

- Насколько я помню, последний раз мы их победили 4:0, поэтому Россия просто обязана обыгрывать этого соперника, несмотря на состав.

- Захарян по болезни не сыграет с Беларусью. Это потеря?

- Хотелось бы его увидеть на поле и посмотреть, что он приобрел как футболист за то время, что провел в Испании. Тем более не так много наших ребят играет в этом чемпионате. Но не судьба.

- Как относитесь к заявлению президента РФС Дюкова, что осенью может наступить конкретика по отстранению сборной и клубов от международных соревнований?

- Я на девяносто девять процентов уверен, что нас никуда не допустят. Пока политическая ситуация продолжается, нас никто никуда не пустит. Я так думаю.

- Планируете следить за чемпионатом Европы, на котором не будет нашей сборной?

- Обязательно. Я посмотрел программу, будут показывать по три-четыре матча в день. Мне это очень интересно. Раньше я вел для себя статистику. И сейчас интерес не пропал. Я в футболе с десяти лет. Это моя жизнь.

- Митрофанов заявил, что ведутся переговоры о товарищеском матче со сборной Казахстана, в которую несколько дней назад был назначен Черчесов. Что об этом думаете?

- Казахстан выступал в отборе достаточно прилично. Это о многом говорит. Они датчан обыграли в Астане 3:2. В последнее время эта сборная очень прибавила. Это будет хороший спарринг для нас. Я, кстати, сам работал в Казахстане. Делал «Кайрат» чемпионом. Для меня это не пустой звук. Вопрос только в том, где будет матч.

Елена Григорьевская