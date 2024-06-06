Магуайр рискует пропустить Евро-2024

Защитник Гарри Магуайр может не попасть в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат Европы – 2024. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, у 31-летнего футболиста проявились проблемы со здоровьем. В настоящий момент Магуайр тренируется по индивидуальной программе.

Чемпионат Европы стартует уже на следующей неделе. Сборная Англии на групповой стадии турнира будет играть против Сербии (16 июня), Дании (20 июня) и Словении (25 июня).

Напомним, что на прошлом Евро, проходившем в 2021 году, сборная Англии добралась до финала, но проиграла там Италии по пенальти после ничьей 1:1.