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Чемпионат Европы по футболу 2024

Моуринью оценил силу сборной Португалии

06 Июня 2024 • 14:57 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о силе нынешний сборной Португалии в преддверии чемпионата Европы.

«Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, но с точки зрения глубины и качества состава сейчас у сборной Португалии лучший состав, который когда-либо был. Важно, чтобы они были уверены в себе и верили, что могут обыграть кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия лучше всех. Но Испания, Франция, Англия и Германия не лучше», - цитирует Моуринью The Independent.

На групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Португалии станут сборные Чехии, Турции и Грузии.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Португалии
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