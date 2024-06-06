Моуринью оценил силу сборной Португалии

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о силе нынешний сборной Португалии в преддверии чемпионата Европы.

«Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, но с точки зрения глубины и качества состава сейчас у сборной Португалии лучший состав, который когда-либо был. Важно, чтобы они были уверены в себе и верили, что могут обыграть кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия лучше всех. Но Испания, Франция, Англия и Германия не лучше», - цитирует Моуринью The Independent.

На групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Португалии станут сборные Чехии, Турции и Грузии.