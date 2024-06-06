Сборная Англии отцепила Мэддисона и Кёртиса Джонса из заявки Евро-2024

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джеймс Мэддисон и Кертис Джонс из «Ливерпуля» не включены в состав сборной Англии из 26 человек на чемпионат Европы в Германии этим летом, сообщили источники ESPN.

Это первые двое из семи игроков, которых главный тренер Гарет Саутгейт исключит из своей предварительной заявки, состоящей из 33 человек, до крайнего срока подачи заявок УЕФА в пятницу.

Англия встретится с Исландией на «Уэмбли» в пятницу, а итоговое решение по окончательному составу должно быть принято к 00:00 в день игры.

Англия начнет свой путь на Евро-2024 против Сербии 16 июня, а затем встретится на групповом этапе со Словенией и Данией.