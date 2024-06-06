Дешам оценил игру Мбаппе в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе после товарищеской игры с Люксембургом. «Трёхцветные» победили со счетом 3:0, в активе 25-летнего форварда гол и два ассиста.

«Мбаппе великолепный лидер. Психологически и физически он не привык мало играть, ему не хватало энергии. Но он знает, что нужно делать. Килиан подавал хороший пример в течение всей недели», - передает слова специалиста RMC Sport.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 29 матчей, забил 27 голов и сделал семь ассистов. Несколько дней назад Килиан присоединился к мадридскому «Реалу».