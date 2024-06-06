Участник Евро-2024 может сыграть со сборной России

Петер Сийярто, являющийся министром иностранных дел Венгрии, дал комментарий насчет возможного проведения товарищеской встречи с национальной сборной России.
«Мы придерживаемся позиции, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой. Если это будет принято и поддержано футбольной федерацией Венгрии, то мы не будем иметь ничего против», - передает слова политика «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. В пятницу, 7 июня, сборная России поведет контрольный поединок с командой Беларуси.
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