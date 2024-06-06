Экс-футболист «Спартака» назвал 4 сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне эксперт Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем чемпионате Европы - 2024.
«На чемпионате Европы четыре явных фаворита - Франция, Англия, Германия и Португалия. У французов и немцев мощнейшие составы. Мне кажется, что это самые сильные команды», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Евро-2024 пройдет на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Напомним, что действующим победителем турнира является сборная Италии.
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