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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-футболист «Спартака» назвал 4 сборные, которые могут выиграть Евро-2024

06 Июня 2024 • 11:10 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне эксперт Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем чемпионате Европы - 2024.

«На чемпионате Европы четыре явных фаворита - Франция, Англия, Германия и Португалия. У французов и немцев мощнейшие составы. Мне кажется, что это самые сильные команды», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Евро-2024 пройдет на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Напомним, что действующим победителем турнира является сборная Италии.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии Сборная Португалии Сборная Франции Эдуард Мор ещё теги
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