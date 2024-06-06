Сборная Румынии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Старт чемпионата Европы всё ближе, и мы продолжаем знакомить своих читателей с участниками турнира. На этот раз сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к сборной Румынии. От «трёхцветных» не ждут подвигов, но в футболе всегда есть место для сенсаций. Давайте посмотрим, что собой представляет румынская сборная.

Путь на Евро-2024

Сборная Румынии умудрилась пройти отборочный турнир без единого поражения. В десяти матчах «трёхцветные» отпраздновали 6 побед при 4 ничьих. Сильная сторона румын – оборона. За весь отборочный цикл команда Эдуарда Йордэнеску пропустила всего лишь 5 голов. При этом в 6 из 10 игр Румынии удавалось не пропустить.

Набрав 22 очка в отборе, сборная Румынии финишировала на первом месте в своей группе. «Трёхцветные» на пять баллов опередили такую крепкую команду, как Швейцария.

Задача на Евро-2024

Задача сборной Румынии на чемпионате Европы понятна – пройти групповой этап. В XXI веке румыны выступали на Евро два раза – в 2008 и 2016 годах. В обоих случаях «трёхцветным» пробиться в плей-офф не удавалось. Более того, на этих турнирах команда Румынии даже ни разу не выиграла на групповой стадии. На этот раз «трёхцветные» будут стараться выступить лучше.

Какие шансы у сборной Румынии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Победа сборной Румынии на чемпионате Европы будет большим чудом. Такого чуда эксперты из мира ставок не ждут – ставки на триумф «трёхцветных» принимаются с коэффициентом в районе 200. Среди участников Евро-2024 букмекеры ставят ниже только четыре команды – Грузию, Словакию, Словению и Албанию.

Состав сборной Румынии на Евро

Ближе к концу мая был объявлен список из 28 футболистов, вызванных в сборную Румынии. Пока это расширенная заявка, ведь на чемпионат Европы можно будет заявить не более 26 игроков. Список тех, кого вызвал на сбор Эдуард Йордэнеску, приводим ниже.

Вратари: Ницэ («Газиантеп»), Молдован («Атлетико»), Тарновану (ФКСБ), Сава («ЧФР Клуж»).

Защитники: Банку («Университатя Крайова»), Бурка («Аль-Ахдуд»), Неделчару («Палермо»), Рус («Пафос»), Ратиу («Райо Вальекано»), Дрэгушин («Тоттенхэм»), Могос («ЧФР Клуж»), Раковитан («Ракув»).

Полузащитники: Станчу («Дамак»), Рэзван Марин («Эмполи»), Чикылдэу («Коньяспор»), Хаджи («Алавес»), Ман («Парма»), Михэйлэ («Парма»), Мариус Марин («Пиза»), Олару (ФКСБ), Сореску («Газиантеп»), Коман (ФКСБ), Шут (ФКСБ), Грамени («Фарул»).

Нападающие: Пушкаш («Бари»), Алибек («Муайтер»), Драгус («Газиантеп»), Бирлигея («ЧФР Клуж»).

Лидеры сборной Румынии

Сборная Румынии является довольно крепкой командой, но в её составе нет больших звёзд. Пожалуй, можно выделить защитника Раду Дрэгушина, за которого «Тоттенхэм» зимой заплатил «Дженоа» 25 миллионов евро. В свои 22 года Дрэгушин имеет неплохой опыт выступлений на высоком уровне – до переезда в Англию футболист не один год поиграл в Италии.

Капитаном румынской сборной является 31-летний полузащитник Николае Станчу. В сентябре прошлого года этот футболист перебрался в саудовский «Дамак». Ранее Станчу неплохо показывал себя на родине в ФКСБ и в пражской «Славии».

Также отметим вингера Денниса Мана, который провёл довольно сильный сезон в составе итальянской «Пармы». В 35 матчах Серии Б и Кубка Италии румын записал на свой счёт 13 голов и 7 голевых передач. От Мана будет исходить опасность, и соперники сборной Румынии должны это учитывать.

С кем Румыния сыграет на Евро-2024

Сборная Румынии выступит в группе Е, где её соперниками станут сборные Украины, Бельгии и Словакии. Расписание игр команды Эдуарда Йордэнеску приводим ниже.

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Дата Матч v Время (мск) 17 июня, понедельник Румыния – Украина 16:00 22 июня, суббота Бельгия – Румыния 22:00 26 июня, среда Словакия – Румыния 19:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Румынии на Евро-2024

В группе Е безоговорочным фаворитом является сборная Бельгии. Скорее всего, сборная Румынии будет бороться с Украиной и Словакией за второе место, которое является проходным в плей-офф, и за третье место, которое может стать проходным в плей-офф при определённых условиях. Состав румынской сборной не самый статусный, поэтому шансы команды пройти в 1/8 финала невысоки. С высокой долей вероятности Румыния проведёт на Евро только три матча. Если же «трёхцветные» смогут удивить и выйти в плей-офф, то преодолеть там хотя бы одну стадию команде Йордэнеску будет невероятно сложно.

Главный тренер сборной Румынии

С начала 2022 года сборную Румынии тренирует Эдуард Йордэнеску. Этот специалист практически всю тренерскую карьеру проводит на родине. Исключением стал короткий период в Болгарии в 2016 году, когда Йордэнеску провёл 12 матчей у руля софийского ЦСКА. Прохождение отбора на чемпионат Европы – 2024 без единого поражения и с образцовой игрой в обороне стало для Йордэнеску успехом. Теперь этот специалист постарается успешно выступить со сборной Румынии в финальной части Евро. Кстати, за день до первой игры на турнире Йордэнеску отпразднует свой 46-й день рождения.

История выступлений Румынии на Евро и высшее достижение

Сборная Румынии ранее пять раз выступала на Евро – в 1984, 1996, 2000, 2008 и 2016 годах. В четырёх из этих пяти случаев «трёхцветные» ни разу не побеждали и не выходили из группы. Исключением стал турнир 2000 года, когда Румыния в последнем туре группового этапа сенсационно обыграла Англию со счётом 3:2 и вышла в 1/4 финала, оставив англичан за бортом. А вот на стадии четвертьфинала румыны тогда проиграли Италии – 0:2. Тот четвертьфинал остаётся лучшим достижением Румынии на Евро.

Место Румынии в рейтинге ФИФА

Сборная Румынии располагается на 46-й строчке рейтинга ФИФА. По итогам последнего обновления в апреле «трёхцветные» потеряли одну позицию. Самое высокое место в рейтинге ФИФА румыны занимали в 1997 году – тогда они шли третьими. На сегодняшний день представить Румынию так высоко очень сложно.

Интересные факты о сборной Румынии на чемпионатах Европы

Сборная Румынии выступала на Евро 5 раз – в 1984, 1996, 2000, 2008 и 2016 годах.

– в 1984, 1996, 2000, 2008 и 2016 годах. Сборная Румынии в финальных частях Евро провела 16 матчей. Только один из этих матчей «трёхцветным» удалось выиграть (5 ничьих, 10 поражений). В 2000 году румыны обыграли Англию (3:2) и прошли в плей-офф. Это единственный случай, когда Румыния вышла из группы на Евро.

из этих матчей «трёхцветным» удалось выиграть (5 ничьих, 10 поражений). В 2000 году румыны обыграли Англию (3:2) и прошли в плей-офф. Это единственный случай, когда Румыния вышла из группы на Евро. Сборная Румынии ни разу не пропускала больше 2 голов в матчах Евро.

Фото: Globallookpress.com

Подготовил Александр Тихий.