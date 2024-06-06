Сборная Хорватии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Сборная Хорватии оказалась в одной группе со сборной Испании и Италии. Сможет ли Лука Модрич удивить футбольную общественность, как он это делал на двух последних мундиалях? Ответ на этот вопрос узнаем в ближайший месяц.

Путь на Евро-2024

В рамках квалификационного турнира сборная Хорватии финишировала на втором месте группы D, отстав от Турции на одно очко. Этого вполне хватило хорватам для того, чтобы оказаться на Евро. На протяжении восьми отборочных туров Модрич и его партнёры смогли одержать пять побед при одном ничейном результате и двух поражениях. Неудачи хорватов постигли в домашнем матче с Турцией 0:1 и в гостях от Армении с тем же счётом 1:0. Ничья зафиксирована в родных стенах с Уэльсом 1:1. Самая крупная победа пришлась на домашний матч против Латвии 5:0.

Подопечные Златко Далича меньше всех пропустили в своей группе D – всего четыре мяча при 13 забитых. Лучший показатель пропущенных мячей во всём отборочном цикле у Португалии – 2 мяча.

Задача на Евро-2024

Сборная Хорватии очень удачно играет на чемпионатах мира. За 28 лет своего существования и шесть крупных турниров «шашечные» трижды становились призёрами: две бронзы (1998, 2022) и одно серебро (2018). Однако на чемпионатах Европы дальше четвертьфинала (1996, 2008) не выходили. И в этот раз выйти в плей-офф будет сложно. Кроме грозных авторитетов в лице Испании и Италии есть Албания, которая прошла отборочный цикл с теми же четырьмя пропущенными мячами. Учитывая, что в последних четырёх крупных турнирах Хорватия непременно выходит из группы, а на чемпионатах Европы сразу же проигрывала в 1/8 финала, то основная задача «шашечных» – попадание в плей-офф.

Какие шансы у сборной Хорватии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Хорватия далеко не фаворит турнира, поэтому если вы её преданный болельщик и рискнёте сделать ставку, то сможете увеличить свой капитал в 30 раз.

Состав сборной Хорватии на Евро

Не сможет принять участие в чемпионате Европы Мислав Оршич, который получил травму. Однако успел восстановиться 35-летний лидер атак хорватской команды Иван Перишич, который вошёл в окончательную версию заявки.

Заявка сборной Хорватии из 26 футболистов выглядит следующим образом.

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса («Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Йосип Шутало («Аякс»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («РБ Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).

Лидеры сборной Хорватии

Сила нынешней сборной Хорватии в её ветеранах. Лука Модрич в сентябре отпразднует своё 39-летие, Иван Перишич в феврале отметил 35 лет. Однако возраст не помеха. Модрич принял участие во всех восьми матчах отборочного цикла и провёл на поле 680 минут. Больше него отыграли только голкипер Доминик Ливакович (720 минут) и полузащитник арабского «Аль-Насра» Марсело Брозович (690 минут). Лучшим бомбардиром стал 32-летний Андрей Крамарич из «Хоффенхайма», который отметился четырьмя голами. Похоже, что этот турнир станет «лебединой песней» для целого поколения талантливых хорватских футболистов.

С кем Хорватия сыграет на Евро-2024

Дата Матч Время (мск) 15 июня, суббота Испания – Хорватия 16:00 19 июня, четверг Хорватия – Албания 22:00 24 июня, понедельник Хорватия – Италия 19:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Хорватии на Евро-2024

Сборная Хорватии в финальной стадии чемпионата Европы попала в «группу смерти» вместе с Испанией, Италией и Албанией. Конкурировать с Италией и Испанией будет достаточно сложно. «Тёмная лошадка» Албания, которая завершила отборочный цикл на первой строчке, тоже представляет собой опасность. Хорватия не самым лучшим образом играет на европейских первенствах, ни разу не выходив дальше четвертьфинала. С другой стороны, из шести участий «шашечные» пять раз выходили из группы. Вероятно, что со второй или третьей позиции Хорватия окажется в 1/8 финала. При идеальном стечении обстоятельств наивысшей точкой для Хорватии окажется четвертьфинал.

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Главный тренер сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич всю игровую карьеру провёл в Югославии и Хорватии. В качестве тренера поработал с тиранским «Динамо» из Албании, с которым брал титул обладателя Суперкубка Албании. Вероятно, этот опыт пригодится Даличу в противостоянии против албанской сборной. Кроме того, Далич имеет опыт работы с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии. В национальной сборной Златко работает с октября 2017 года и в его копилке серебряная и бронзовая медали чемпионата мира.

История выступлений Хорватии на Евро и высшее достижение

Дата Матч Место 23 июня, 1996 Германия – Хорватия 2:1 Вылет в 1/4 20 июня, 2008 Хорватия – Турция 1:1 (1:3 по пен.) Вылет в 1/4

Интересные факты о сборной Хорватии на чемпионатах Европы

Сборная Хорватии за период своего существования (почти 30 лет) пропустила лишь один чемпионат Европы (2000 года).

Самая крупная победа сборной Хорватии датируется 16 июня 1996 года: Хорватия – Дания 3:0.

Самое крупное поражение Хорватия потерпела 19 июня 1996 года от Португалии 3:0.

Самый результативный матч Хорватия сыграла 28 июня 2021 года против Испании 3:5 в 1/8 финала чемпионата Европы.

Больше всего матчей на чемпионатах Европы в составе сборной Хорватии (13) провёл Лука Модрич. Свой показатель, минимум на три игры, он сможет увеличить уже в ближайшее время.

Лучший результат среди бомбардиров у Ивана Перишича – 4 гола.

Фото: Globalloockpress.com

Константин Лицин