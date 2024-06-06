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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

06 Июня 2024 • 09:34 Комментировать

14 июня в Германии стартует розыгрыш чемпионата Европы – 2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вам сборную Франции, которая считается одним из главных фаворитов предстоящего турнира.  

Путь на Евро

Сборная Франции уверенно прошла отборочный турнир, ни разу не проиграв в восьми турах. В ходе квалификации французы одержали семь побед, обыграв по два раза Нидерланды, Ирландию и Гибралтар. В противостоянии с Грецией подопечные Дидье Дешама выиграли один раз, а в ответном матче команды разошлись миром. После таких результатов Франция набрала 22 очка, на счету команды 29 забитых голов и всего три пропущенных мяча. Отрыв от ближайшего преследователя в таблице составил четыре балла.

Задача на Евро

В последние несколько лет на мировых первенствах у Франции одна цель — золотые медали. На минувшем чемпионате мира – 2022 команда добралась до финального матча, в котором в серии пенальти уступила Аргентине. Что касается прошлого розыгрыша Евро, то там результат Франции оказался для всех неожиданным, ведь команда вылетела уже на стадии 1/8 финала от сборной Швейцарии. Нет сомнений, что на предстоящем чемпионате Европы Франция захочет реабилитироваться. Цель сборной — победа на турнире.

Какие шансы у сборной Франции выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Эксперты не считают Францию главным фаворитом турнира, но, безусловно, команда есть в списке лидеров. Предпочтение букмекеры решили отдать Англии, на победу которой можно поставить за коэффициент 4.10. На триумф французского коллектива специалисты предлагают коэффициент 5.

Состав сборной Франции на Евро-2024

На предстоящем чемпионате Европы сборная Франции будет представлена практически в самом сильном составе. Если говорить о серьёзных потерях, то турнир пропустит левый защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес, который порвал крестообразные связки в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд. Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом:

Вратари: Майк Меньян («Милан»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Иттихад» Джидда), Адриен Рабио («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»). 

Нападающие: Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Брэдли Баркола (все – «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Маркус Тюрам («Интер»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), Кингсли Коман («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

Лидеры сборной Франции

В очередной раз Дешам собрал боеспособный коллектив, в котором нельзя выделить одного или двух лидеров. В каждой линии у Франции собраны сильные футболисты, которые способны повести команду за собой.

В рамке у сборной Франции потрясающий Майк Меньян, который здорово провёл минувший сезон. В обороне у команды есть такие звёзды, как Менди, Кунде и Павар. Что касается центра поля, то здесь у французов обширный выбор, но отдельно стоит выделить Камавинга, Тчуамени и раскрывшегося в этом году молодого Заира-Эмери. Впереди у Дешама тоже прекрасный выбор, ведь помимо Мбаппе, есть ещё Гризманн, Тюрам, Жиру и другие ребята.

С кем Франция сыграет на Евро-2024?

Подопечные Дидье Дешама попали в не очень сложную группу D. Вместе с Францией в квартете выступят национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши. Нет никаких сомнений, что Франция — фаворит группы и должна выходить в плей-офф с первого места.

Расписание матчей Франции на Евро-2024:

Дата
Матч
Время (мск)
17 июня, понедельник Австрия – Франция 22:00
21 июня, пятница Нидерланды – Франция 22:00
25 июня, вторник Франция – Польша 17:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборной Франции на Евро-2024

Как говорилось выше, у Франции одна из самых лёгких групп на турнире, поэтому команда должна уверенно выходить в плей-офф с первой позиции. В 1/8 финала Франция сыграет со второй командой группы F. Вероятно, первое место там достанется Португалии, а за вторую путёвку будут бороться Грузия, Чехия и Турция. Все соперники являются проходимыми для французов. Очевидно, что подопечные Дешама находятся в числе фаворитов турнира, поэтому команда уверенно должна доходить до финала.

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Главный тренер сборной Франции на Евро-2024

55-летний французский специалист Дидье Дешам руководит национальной командой на протяжении 12 последних лет. Тренер попал в сборную в удачный момент, ведь сейчас у французов прекрасное поколение. Вряд ли Дешам будет уволен даже в случае неудовлетворительного результата, ведь при нём команда демонстрирует классный футбол. Однако не стоит исключать, что Дешам может сам покинуть сборную, ведь в моральном плане тяжело столько лет находиться у руля одной команды.

История выступлений сборной Франции на Евро и высшие достижения

Сборная Франции выступала в финальной стадии чемпионата Европы десять раз, а предстоящий турнир станет для неё 11-м. Первые золотые медали команда забрала спустя 24 года после старта Евро, а точнее в 1984 году. В 1992 году Франция не вышла из группы, но уже через четыре года стала обладателем бронзовых медалей турнира. В 2000 году французы снова забрали золото, которое по сей день является для них последним. С того момента сборная участвовала во всех розыгрышах Евро, но лишь один раз прошла дальше четвертьфинальной стадии. Это произошло в 2016 году, в том розыгрыше Франция забрала серебро.

Год
Результат
1960 4
1984 1
1992 Не вышли из группы
1996 3
2000 1
2004 Вылет в четвертьфинале
2008 Не вышли из группы
2012 Вылет в четвертьфинале
2016 2
2020 Вылет в 1/8 финала

Фото: Globalloocpress.com

Дмитрий Миляев

Как выступит сборная Франции на Евро-2024?
Выиграет Евро Проиграет в 1/2 финала Проиграет в 1/4 финала Проиграет в 1/8 финала Не выйдет из группы
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