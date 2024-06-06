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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мэддисон не поедет на Евро-2024 – Саутгейт решил исключить его из заявки

06 Июня 2024 • 00:42 Комментировать
Англия
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Исландия
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07.06 21:45

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон не попадёт в финальную заявку сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы.

27-летнему футболисту нашлось место в расширенном составе из 33 игроков, однако на турнир лидер «шпор» не поедет. По информации известного инсайдера Дэвида Орнштейна, рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт решил не включать Мэддисона в окончательную заявку на Евро-2024 из 26 человек. Футболист уже покинул сбор.

Джеймс Мэддисон вышел на замену на 61-й минуте недавнего товарищеского матча англичан против сборной Боснии и Герцеговины (3:0).

На счету атакующего полузащитника четыре забитых мяча и девять голевых передач в 28 поединках за «Тоттенхэм» в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Англии Гарет Саутгейт евро-2024 Джеймс Мэддисон ещё теги

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