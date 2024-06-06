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Чемпионат Европы по футболу 2024

Звёздный час Оярсабаля: Испания устроила «какую боль» Андорре

06 Июня 2024 • 00:18 Комментировать (1)
Испания
5:0
Андорра
окончен

В международном товарищеском матче в Бадахосе встретились сборные географических соседей – Испании и Андорры. Только если одна из них с приставкой «топ», то другая является футбольным карликом.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Испания5:0Андорра
(1:0) Перес Айосе24'  
(2:0) Оярсабаль Микель53'  
(3:0) Оярсабаль Микель66'  
(4:0) Оярсабаль Микель73'  
(5:0) Торрес Ферран81'  
Райя ДавидЛьоренте Маркос 46' (Ле Норман Робен ( 46') Вивиан ДаниэльКубарси Пау 46' (Оярсабаль Микель ( 46') Гримальдо Алехандро 46' (Навас Хесус ( 46') Педри 61' (Лопес Фермин ( 61') Гарсия Алеш 67' (Субименди Мартин ( 67') Баэна АлехандроТоррес ФерранМората Альваро 46' (Кукурелья Марк ( 46') Перес Айосе
Запасные: Ямаль ЛаминУильямс НикоМерино МикельУнай СимонФабиан РуисРемиро Алехандро
Альварес Икер 61' (Гомес Хосеп ( 61') Гарсия Кристиан IIЛьовера МаксОливейра ИанСан-Никола МойсесСервос ЖоанРубио Хесус II 79' (Гомес Адриан ( 79') Гильен Жоэль 84' (Виейра Марсио ( 84') Валес Марк 46' (Валес Эрик ( 46') Гарсия Марк 79' (Клементе Людовик ( 79') Фернандес Рикард 84' (Пуйоль Марк ( 84')
Запасные: Ремолинс ОтРебес МаркРосас АльбертРубио ХордиТейшейра да СилваФернандес ИсанСанчес АаронПирес Франсиско
05 июня. Стадион "Нуэво Виверо".

Сборная Испании регулярно попадает на крупные турниры. А сборная Андорры никогда к финальным стадиям чемпионатов Европы и мира не приближалась. Хотя, может, и такого ещё дождёмся. При нынешнем-то формате отбора на Евро с дополнительными путёвками через стыки.

Испанская национальная команда после гегемонии 2008-2012 годов уже больше десяти лет остаётся без традиционных трофеев. Выигранная в 2023-м Лига наций стоит всё-таки особняком, не имея особого веса. Пришла пора собирать новые титулы?

На групповом этапе Евро-2024 Испания сыграет с Хорватией, Италией и Албанией. Ну а в первом июньском товарищеском матче можно и поэкспериментировать. Поэтому в стартовом составе и Даниэль Вивиан, и Алехандро Баэна, и Айосе Перес.

Полтайма сборная Испании занималась на поле непонятно чем. Даже обороняться ей иногда приходилось. Угловой подала команда Андорры, но не создала опасного момента. То есть не стопроцентное владение мячом было у испанцев.

Зато первый же голевой момент обернулся взятием ворот. На левом фланге – угловой у «красной фурии». Алеш Гарсия навесил далековато, однако получилось отлично. Пау Кубарси скинул головой к правому углу вратарской, а Айосе Перес с разворота поразил цель (1:0).

На 35-й минуте полумомент возник у андоррцев. Куку сказал «ку-ку» с правого полуфалнга, и Райя оказался готов к его удару. Тут же Мората забил из офсайда – отмена гола. В перерыве Альваро заменили – вместе с Гримальдо, Кубарси, Льоренте и Валесом.

Поднажали хозяева на старте второго тайма и укрепили счёт в свою пользу. Айосе Перес приплюсовал к своим достижениям голевую передачу. Догнав мяч слева от чужих ворот, он прострелил, а Микель Оярсабаль знал, куда переправлять сферу (2:0).

Произошла замена вратаря – вместо Касильяса вышел Гомес. Это не у испанцев – это у андоррцев. Но крупный счёт всё равно оформился. Торрес проскочил на свободное пространство по зоне правого инсайда и выкатил в центр Оярсабалю, загнавшему мяч в пустые ворота (3:0).

Оярсабаль вообще разошёлся – хет-трик оформил. На 74-й минуте Микель результативно сработал на добивании после его же отражённого удара (4:0). Ну и Ферран Торрес не преминул ещё раз выскочить по правому полуфлангу, теперь уже с собственным завершением (5:0).

Баэна сильно лупанул через себя – не попал в створ. Удар головой ле Нормана парировал Хосеп Гомес. Следующим соперником сборной Испании и сборной Андорры станет национальная команда Северной Ирландии. Первые проведут с ней товарищеский матч 8 июня, а вторые – 11 июня.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Андорры

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
06 Июня 2024 в 01:07
Сильно ошибся тот, кто вдруг придал этой победе какое-то существенное значение.
То была просто разминка.
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