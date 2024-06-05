Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе оформил два ассиста и гол: сборная Франции без напряга разгромила Люксембург

05 Июня 2024 • 23:54 Комментировать
Франция
3:0
Люксембург

Сборные Франции и Люксембурга сыграли в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 5 июня в городе Мец.

Протокол игры  
Франция3:0Люксембург
(1:0) Коло-Муани Рандаль43'  
(2:0) Клосс Жонатан70'  
(3:0) Мбаппе Килиан85'  
Меньян МайкКунде Жюль 64' (Павар Бенжамен ( 64') Конате ИбраимаУпамекано Дайо 46' (Клосс Жонатан ( 46') Эрнандес Тео 46' (Салиба Вильям ( 46') Канте Н'Голо 64' (Заир-Эмери Уоррен ( 64') Фофана Юссуф 89' (Камавинга Эдуардо ( 89') Гризманн Антуан 81' (Жиру Оливье ( 81') Коло-Муани РандальМбаппе КилианТюрам Маркус 81' (Баркола Бредли ( 81')
Запасные: Дембеле УсманКоман КингслиРабио АдриенАреола АльфонсТчуамени ОрельенМенди ФерланСамба Брис
Морис АнтониДжогович Элдин 81' (Фабио Лохей ( 81') Шано МаксимМахмутович ЭнесЖанс ЛоранСинани ДанелОлесен МатиасМартинс КристоферТилль Себастьян 44' (Мустафич Мирза ( 44'Филиппс Крис 55') Карлсон ДиркРодригес Жерсон
Запасные: Курчи АлессиоСелимович ВахидДардари АйманФокс ЛукасАйкен СофианКардосо Тьяго ПерейраЖонатан ДавидВидейра ДжейсонЩон Ральф
05 июня. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

Команда Франции не самого сложного соперника выбрала себе для первого летнего матча, но в составе Люксембурга тоже есть качественные игроки – действующий спартаковец Кристофер Мартинс, Себастьян Тилль (не путать с экс-спартаковцем), Энес Махмутович, Жерсон Родригес. Люксембург подкопил неплохих футболистов и довольно смело встретил Францию на её поле. При том, что главные действующие лица вышли в старте – Мбаппе, Тюрам, Коло-Муани, Антуан Гризманн.

Преимущество у французов было. Они и мячом владели две трети игрового времени, и атаковали часто, вот только остроты не хватало. Забросы Тео и сольные проходы Коло-Муани оборону Люксембурга не пугали. Первый стоящий момент создали Мбаппе и Гризманн. Килиан стянул на себя внимание защитников и с фланга отдал на дугу штрафной площади. Набежавший Антуан чётко пробил в касание, но Люксембург спасла штанга.

Поменялись ролями форварды на исходе получаса игры. Теперь уже Гризманн со второго темпа сделал классную скидку, Мбаппе чуть левее центра вывалился на голкипера и мощно пробил, но Морис умудрился парировать. Гости стойко переносили атаки Франции, вполне могли на перерыв уйти без пропущенных голов, но потеряли концентрацию в самой концовке тайма. Мбаппе раскрутил Карлсона на фланге и мягко подал, на линию вратарской площади набежал Коло-Муани, пробивший точно – 1:0.

Хотел и сам забить Килиан, который уже после перерыва взял игру на себя, заложил классное соло на левом краю и пробил выше ворот в его завершении. Мог и пенальти заработать Мбаппе, рухнув в борьбе с Джоговичем, но в этот вечер судья очень неохотно свистел фолы на Килиане. Голевые обязанности пришлось взять на себя защитнику. К последней трети матча у французов появились Клосс, Салиба, Павар и Заир-Эмери. Как раз первый из перечисленных и отличился.

Французы разыграли угловой удар, на левом краю штрафной площади от Мбаппе мяч получил Жонатан, но вместо навеса вдруг смачно «плюнул» в ближний угол. Мяч врезался в перекладину и оказался в сетке, классный удар получился у Клосса – 2:0. Этот гол расслабил французов, и они на кураже могли доводить дело до разгрома. Тот же Клосс прострелил опасно, а Гризманн замкнул в касание – рядом со штангой.

Затем уже Антуан опять из глубины вырезал на Килиана Мбаппе к углу штрафной площади, тот защитника качнул, но пробил мимо цели. Очень много моментов упустили «трёхцветные», но разгром всё-таки случился. И гол Мбаппе всё-таки случился. В самой концовке Баркола подкараулил ошибку Жанса, ворвался в штрафную площадь и прострелил, а Килиан в падении занёс мяч в сетку – 3:0.

Сборная Франции в первом летнем товарищеском матче на классе обыграла Люксембург.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Люксембурга

Новости по матчу

Сегодня, 06 Июня
00:25
Сборная Франции рискует потерять Упамекано перед Евро-2024
05 Июня
23:54
Мбаппе оформил два ассиста и гол: сборная Франции без напряга разгромила Люксембург
23:17
Мбаппе обошёл Анри и Зидана по ассистам за сборную Франции – выше только один игрок
22:03
Канте впервые за два года вышел в старте сборной Франции
21:30
Франция - Люксембург: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
02:15
Франция - Люксембург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Июня
23:27
Ставка и прогноз на товарищеский матч Франция — Люксембург — 5 июня 2024
15:40
Прогноз на точный счёт товарищеского матча Франция — Люксембург — 5 июня 2024
01:42
Дешам не видит Салиба основным игроком сборной Франции на Евро-2024 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Роналду не сыграет за Португалию - названа причина Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
01:13 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес – о дебюте за сборную Испании: «Меня бы здесь не было, если бы не Хави»
00:42 · Чемпионат Европы 2024
Мэддисон не поедет на Евро-2024 – Саутгейт решил исключить его из заявки
00:25 · Германия. Бундеслига
Сборная Франции рискует потерять Упамекано перед Евро-2024
05 Июня
23:31 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Бельгии забила по голу в конце таймов в ворота черногорцев
22:00 · Чемпионат Европы 2024
Испания - Андорра: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
21:59 · Чемпионат Европы 2024
Хет-трик Холанна позволил сборной Норвегии разгромить соперников из Косова
21:57 · Чемпионат Европы 2024
Гол Эриксена в концовке позволил сборной Дании дожать шведов
21:30 · Чемпионат Европы 2024
Франция - Люксембург: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:29 · Чемпионат Европы 2024
Бельгия - Черногория: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:42 · Чемпионат Европы 2024
Хорошие новости для сборной Англии - Шоу близок к восстановлению
18:22 · Чемпионат Европы 2024
Нойер ответил на слова конкурента тер Штегена в сборной Германии
16:59 · Чемпионат Европы 2024
Тер Штеген честно высказался о решении Нагельсманна сделать Нойера основным вратарём Германии
16:29 · Россия. Премьер-лига
Ровно 25 лет назад Россия обыграла звёздную Францию на выезде – Карпин забил
13:29 · Чемпионат Европы 2024
Роналду написал два слова после пропущенного матча
12:48 · Чемпионат Европы 2024
Нойер: «Надеюсь, Германия будет забивать на Евро»
Все новости