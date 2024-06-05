Мбаппе оформил два ассиста и гол: сборная Франции без напряга разгромила Люксембург

Сборные Франции и Люксембурга сыграли в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 5 июня в городе Мец.

Команда Франции не самого сложного соперника выбрала себе для первого летнего матча, но в составе Люксембурга тоже есть качественные игроки – действующий спартаковец Кристофер Мартинс, Себастьян Тилль (не путать с экс-спартаковцем), Энес Махмутович, Жерсон Родригес. Люксембург подкопил неплохих футболистов и довольно смело встретил Францию на её поле. При том, что главные действующие лица вышли в старте – Мбаппе, Тюрам, Коло-Муани, Антуан Гризманн.

Преимущество у французов было. Они и мячом владели две трети игрового времени, и атаковали часто, вот только остроты не хватало. Забросы Тео и сольные проходы Коло-Муани оборону Люксембурга не пугали. Первый стоящий момент создали Мбаппе и Гризманн. Килиан стянул на себя внимание защитников и с фланга отдал на дугу штрафной площади. Набежавший Антуан чётко пробил в касание, но Люксембург спасла штанга.

Поменялись ролями форварды на исходе получаса игры. Теперь уже Гризманн со второго темпа сделал классную скидку, Мбаппе чуть левее центра вывалился на голкипера и мощно пробил, но Морис умудрился парировать. Гости стойко переносили атаки Франции, вполне могли на перерыв уйти без пропущенных голов, но потеряли концентрацию в самой концовке тайма. Мбаппе раскрутил Карлсона на фланге и мягко подал, на линию вратарской площади набежал Коло-Муани, пробивший точно – 1:0.

Хотел и сам забить Килиан, который уже после перерыва взял игру на себя, заложил классное соло на левом краю и пробил выше ворот в его завершении. Мог и пенальти заработать Мбаппе, рухнув в борьбе с Джоговичем, но в этот вечер судья очень неохотно свистел фолы на Килиане. Голевые обязанности пришлось взять на себя защитнику. К последней трети матча у французов появились Клосс, Салиба, Павар и Заир-Эмери. Как раз первый из перечисленных и отличился.

Французы разыграли угловой удар, на левом краю штрафной площади от Мбаппе мяч получил Жонатан, но вместо навеса вдруг смачно «плюнул» в ближний угол. Мяч врезался в перекладину и оказался в сетке, классный удар получился у Клосса – 2:0. Этот гол расслабил французов, и они на кураже могли доводить дело до разгрома. Тот же Клосс прострелил опасно, а Гризманн замкнул в касание – рядом со штангой.

Затем уже Антуан опять из глубины вырезал на Килиана Мбаппе к углу штрафной площади, тот защитника качнул, но пробил мимо цели. Очень много моментов упустили «трёхцветные», но разгром всё-таки случился. И гол Мбаппе всё-таки случился. В самой концовке Баркола подкараулил ошибку Жанса, ворвался в штрафную площадь и прострелил, а Килиан в падении занёс мяч в сетку – 3:0.

Сборная Франции в первом летнем товарищеском матче на классе обыграла Люксембург.