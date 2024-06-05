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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Бельгии забила по голу в конце таймов в ворота черногорцев

05 Июня 2024 • 23:31 Комментировать
Бельгия
2:0
Черногория
окончен

Сборная Бельгии провела контрольный матч с черногорцами на финальной стадии подготовки к Евро-2024. Янник Карраско упустил супершанс после изящного паса Кевина де Брёйне, выход один на один и удар в голкипера. Амаду Онана после подачи углового, казалось, бил наверняка, но защитники на ленточки выручили свою команду. Снова передача де Брёйне с ударом с линии вратарской от Лои Опенда, и голкипер грудью парировал угрозу. Андрия Вукчевич слабо отыграл на своего голкипера, тот покинул пределы штрафной, опередил Опенда, но мяч достался де Брёйне, который забил легкий гол - 1:0.

В перерыве Бельгия заменила половину полевых игроков. Максим Кюйпер едва не удвоил счет, мяч после рикошета летел в девятку, но выручил вратарь. На последних минутах черногорцы остались вдесятером и получили пенальти в свои ворота. Это Душан Бакич снес Жереми Доку. Леандро Троссар с 11 метров поставил точку - 2:0.

Протокол игры  
Бельгия2:0Черногория
(1:0) Де Брёйне Кевин44'  
(2:0) Троссар Леандро90'  
Кастельс КоэнМёнье Тома 47' (Кастань Тимоти ( 47') Дебаст ЗеноФас Ваут 46' (Доку Жереми ( 46') Кюйпер МаксимВермирен АртурОнана Амаду 46' (Мангаля Орель ( 46') Бакайоко Жоан 46' (Троссар Леандро ( 46') Де Брёйне Кевин 46' (Лукебакио Доди ( 46') Карраско Янник 46' (Витсель Аксель ( 46') Опенда Лои
Запасные: Энгельс АрнеСелс МатцКейта МанделаКамински Томас
Шаркич МатияВешович Марко 70' (Косович Небойша ( 70') Рубежич СлободанВуячич ИгорВукчевич АндрияБрнович Милош  88'Куц Эдвин 61' (Бакич Марко ( 61') Осмаич Милутин 86' (Бакич Душан ( 86') Йоветич Стеван 70' (Вукчевич Марко ( 70') Цамай Дритон 61' (Йовович Владимир ( 61') Крстович Никола 86' (Мугоша Стефан ( 86')
Запасные: Янкович МаркоПеткович ДаниельШкрийелж ДемирНикич ИгорСавичевич ВуканДрешкович МелдинБубанья Владан
05 июня.

 

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Сборная Бельгии Сборная Черногории

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