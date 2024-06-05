Сборная Бельгии забила по голу в конце таймов в ворота черногорцев

Сборная Бельгии провела контрольный матч с черногорцами на финальной стадии подготовки к Евро-2024. Янник Карраско упустил супершанс после изящного паса Кевина де Брёйне, выход один на один и удар в голкипера. Амаду Онана после подачи углового, казалось, бил наверняка, но защитники на ленточки выручили свою команду. Снова передача де Брёйне с ударом с линии вратарской от Лои Опенда, и голкипер грудью парировал угрозу. Андрия Вукчевич слабо отыграл на своего голкипера, тот покинул пределы штрафной, опередил Опенда, но мяч достался де Брёйне, который забил легкий гол - 1:0.

В перерыве Бельгия заменила половину полевых игроков. Максим Кюйпер едва не удвоил счет, мяч после рикошета летел в девятку, но выручил вратарь. На последних минутах черногорцы остались вдесятером и получили пенальти в свои ворота. Это Душан Бакич снес Жереми Доку. Леандро Троссар с 11 метров поставил точку - 2:0.