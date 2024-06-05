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Хет-трик Холанна позволил сборной Норвегии разгромить соперников из Косова

05 Июня 2024 • 21:59 Комментировать
Норвегия
3:0
Косово

Ведущие подготовку к старту в Лиге наций сборные Норвегии и Косова провели товарищескую встречу. Уже на 15-й минуте с навеса Давида Мёллера-Вольфе Эрлинг Холанн спокойно головой отправил мяч в сетку - 1:0. Лидер атак скандинавов еще раз отличился на 70-й минуте, эффектно подняв мяч над голкипером. Прошло пять минут, и Холанн выстрелом с левой ноги оформил хет-трик - 3:0.

Протокол игры  
Норвегия3:0Косово
(1:0) Холанн Эрлинг15'  
(2:0) Холанн Эрлинг70'  
(3:0) Холанн Эрлинг75'  
Нюланд ЭрьянАйер КристофферХанше-Ольсен Андреас 46' (Нуса Антонио ( 46') Эстигор ЛеоМёллер Вольфе Давид 75' (Гундерсен Йостейн ( 75') Торстведт Кристиан 46' (Торсбю Мортен ( 46') Берге СандерБобб Оскар 62' (Доннум Арон ( 62') Эдегор МартинЛарсен Йорген 46' (Педерсен Маркус II ( 46') Холанн Эрлинг 90' (Скьеллеруп Андреас ( 90')
Запасные: Ботхейм ЭрикДингеланд МатиасРюэрсон ЮлианВетлесен УгоБерг ПатрикСельвик Эгиль
Бекай ВисарВойвода МергимРрахмани АмирАлити Фидан 78' (Красники Илир ( 78') Пакарада ЛеартИдризи Бленди 46' (Делова Люмбардх ( 46') Эмерлаху Линдон 78' (Art Smakaj ( 78') Бериша Валон 35' (Рахмани Альбион ( 35') Жегрова ЭдонМурики ВедатРашани Эльбасан 40' (Бериша Бернард ( 40')
Запасные: Зекири АльтинХисени МухаметМурич АриянетХазроллай ДрилонАвдыли ИлирХадергьонай ФлорентMustafe AbdullahuКрасники Эрмал
05 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Эрлинг Холанн сборная Косова ещё теги

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