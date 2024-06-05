Хет-трик Холанна позволил сборной Норвегии разгромить соперников из Косова

Ведущие подготовку к старту в Лиге наций сборные Норвегии и Косова провели товарищескую встречу. Уже на 15-й минуте с навеса Давида Мёллера-Вольфе Эрлинг Холанн спокойно головой отправил мяч в сетку - 1:0. Лидер атак скандинавов еще раз отличился на 70-й минуте, эффектно подняв мяч над голкипером. Прошло пять минут, и Холанн выстрелом с левой ноги оформил хет-трик - 3:0.