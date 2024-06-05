Хет-трик Холанна позволил сборной Норвегии разгромить соперников из Косова

Ведущие подготовку к старту в Лиге наций сборные Норвегии и Косова провели товарищескую встречу. Уже на 15-й минуте с навеса Давида Мёллера-Вольфе Эрлинг Холанн спокойно головой отправил мяч в сетку - 1:0. Лидер атак скандинавов еще раз отличился на 70-й минуте, эффектно подняв мяч над голкипером. Прошло пять минут, и Холанн выстрелом с левой ноги оформил хет-трик - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг15'
|(2:0) Холанн Эрлинг70'
|(3:0) Холанн Эрлинг75'
Нюланд Эрьян•Айер Кристоффер•Ханше-Ольсен Андреас46' (Нуса Антонио (46') •Эстигор Лео•Мёллер Вольфе Давид75' (Гундерсен Йостейн (75') •Торстведт Кристиан46' (Торсбю Мортен (46') •Берге Сандер•Бобб Оскар62' (Доннум Арон (62') •Эдегор Мартин•Ларсен Йорген46' (Педерсен Маркус II (46') •Холанн Эрлинг90' (Скьеллеруп Андреас (90')
Бекай Висар•Войвода Мергим•Ррахмани Амир•Алити Фидан78' (Красники Илир (78') •Пакарада Леарт•Идризи Бленди46' (Делова Люмбардх (46') •Эмерлаху Линдон78' (Art Smakaj (78') •Бериша Валон35' (Рахмани Альбион (35') •Жегрова Эдон•Мурики Ведат•Рашани Эльбасан40' (Бериша Бернард (40')
05 июня. Стадион "Уллевааль" (Осло).
Бан пользователя