Гол Эриксена в концовке позволил сборной Швеции дожать датчан

Сборные Дании и Швеции провели контрольный матч. После многообещающих стартовых минут было не всё так гладко, но обо всём по порядку. Первая же атака хозяев привела к корнеру, навес на ближнюю штангу, и оставшийся без опеки Пьер-Эмиль Хёйбьерг расстрелял ворота. Соперник ответил достаточно быстро, Йенс Каюсте направил мяч в защитника, а Александр Исак тут же добил - 1:1. Александр Бах опередил голкипера и сразу пробил - промах все же.
Сразу после перерыва из пределов штрафной не попали в рамку Энтони Эланга и Деян Кулушевски. Никлас Элиассон атаковал с правого края штрафной в ближний угол - парировано. В концовке результативный удар Кристиана Эриксена метров с 22 стал решающим - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль2'
|9'Исак Александр (1:1)
|(2:1) Эриксен Кристиан86'
Рённов Фредерик•Кристенсен Расмус•Андерсен Йоаким46' (Йоргенсен Матиас Занка (46') •Вестергор Янник•Бах Александр61' (Кристиансен Виктор (61') •Меле Йоаким•Хёйбьерг Пьер-Эмиль61' (Дилейни Томас (61') •Норгор Кристиан61' (Юлманд Мортен (61') •Эриксен Кристиан•Хёйлунн Расмус79' (Поульсен Юссуф (79') •Винд Йонас86' (Дольберг Каспер (86')
Ольсен Робин•Крафт Эмиль•Хин Исак•Линделоф Виктор46' (Ларссон Хуго (46') •Каюсте Йенс•Салетрос Антон•Ольссон Симон46' (Экдаль Хьяльмар (46'•Старфельт Карл54') •Элиассон Никлас86' (Хольм Эмиль (86') •Кулушевски Деян•Эланга Энтони•Исак Александр69' (Нильссон Хокан (69')
05 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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