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Гол Эриксена в концовке позволил сборной Швеции дожать датчан

05 Июня 2024 • 21:57 Комментировать
Дания
2:1
Швеция

Сборные Дании и Швеции провели контрольный матч. После многообещающих стартовых минут было не всё так гладко, но обо всём по порядку. Первая же атака хозяев привела к корнеру, навес на ближнюю штангу, и оставшийся без опеки Пьер-Эмиль Хёйбьерг расстрелял ворота. Соперник ответил достаточно быстро, Йенс Каюсте направил мяч в защитника, а Александр Исак тут же добил - 1:1. Александр Бах опередил голкипера и сразу пробил - промах все же.

Сразу после перерыва из пределов штрафной не попали  в рамку Энтони Эланга и Деян Кулушевски. Никлас Элиассон атаковал с правого края штрафной в ближний угол - парировано. В концовке результативный удар Кристиана Эриксена метров с 22 стал решающим - 2:1.

Протокол игры  
Дания2:1Швеция
(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль2'  
  9'Исак Александр (1:1)
(2:1) Эриксен Кристиан86'  
Рённов ФредерикКристенсен РасмусАндерсен Йоаким 46' (Йоргенсен Матиас Занка ( 46') Вестергор ЯнникБах Александр 61' (Кристиансен Виктор ( 61') Меле ЙоакимХёйбьерг Пьер-Эмиль 61' (Дилейни Томас ( 61') Норгор Кристиан 61' (Юлманд Мортен ( 61') Эриксен КристианХёйлунн Расмус 79' (Поульсен Юссуф ( 79') Винд Йонас 86' (Дольберг Каспер ( 86')
Запасные: Ларсен Якоб-БруунКьяер СимонДрейер АндерсШмейхель КасперСков-Ольсен АндреасЙенсен МатиасКристенсен АндреасХермансен МадсДамсгор Миккель
Ольсен РобинКрафт ЭмильХин ИсакЛинделоф Виктор 46' (Ларссон Хуго ( 46') Каюсте ЙенсСалетрос АнтонОльссон Симон 46' (Экдаль Хьяльмар ( 46'Старфельт Карл 54') Элиассон Никлас 86' (Хольм Эмиль ( 86') Кулушевски ДеянЭланга ЭнтониИсак Александр 69' (Нильссон Хокан ( 69')
Запасные: Винлёф МаттеоСвенссон ДаниэльЙоханссон ВикторСведберг ВиллиотНанаси СебастьянАяри ЯсинНордфельдт КристофферГустафссон СамуэльФорсберг ЭмильДаль Самуэль
05 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

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Сборная Дании Кристиан Эриксен Сборная Швеции ещё теги

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