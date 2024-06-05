Гол Эриксена в концовке позволил сборной Дании дожать шведов

Сборные Дании и Швеции провели контрольный матч. После многообещающих стартовых минут было не всё так гладко, но обо всём по порядку. Первая же атака хозяев привела к корнеру, навес на ближнюю штангу, и оставшийся без опеки Пьер-Эмиль Хёйбьерг расстрелял ворота. Соперник ответил достаточно быстро, Йенс Каюсте направил мяч в защитника, а Александр Исак тут же добил - 1:1. Александр Бах опередил голкипера и сразу пробил - промах все же.

Сразу после перерыва из пределов штрафной не попали в рамку Энтони Эланга и Деян Кулушевски. Никлас Элиассон атаковал с правого края штрафной в ближний угол - парировано. В концовке результативный удар Кристиана Эриксена метров с 22 стал решающим - 2:1.