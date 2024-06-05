Хорошие новости для сборной Англии - Шоу близок к восстановлению

Защитник Люк Шоу был вызван в сборную Англии, хотя за «Манчестер Юнайтед» он в последний раз выступал ещё в середине февраля. И вот появились хорошие новости – Шоу уже частично тренируется в общей группе и параллельно работает по индивидуальной программе. Судя по всему, в скором времени 28-летний футболист может вернуться к полноценным занятиям.

Если Люк Шоу не восстановится к старту Евро-2024, то, судя по всему, турнир в качестве левого защитника начнёт Киран Триппьер, который обычно играет справа.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Англии проведёт в воскресенье, 16 июня, – против Сербии.