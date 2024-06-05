Нойер ответил на слова конкурента тер Штегена в сборной Германии

Мануэль Нойер дал комментарий по поводу его выбора основным голкипером сборной Германии на Евро-2024. Ранее Марк-Андре тер Штеген честно признал разочарование, но при этом подчеркнул, что принимает решение Юлиана Нагельсманна.

«Ещё не было тренера, который бы выпустил двух вратарей. Решение всегда непростое. Марк знает ситуацию. Конечно, это грустно, потому что он является вратарём мирового уровня, показывающим хорошие результаты. Но это тоже часть игры», - цитирует Нойера испанский Sport.

Первый матч на домашнем Евро-2024 сборная Германии проведёт уже 14 июня – против Шотландии.

Тер Штеген честно высказался о решении Нагельсманна сделать Нойера основным вратарём Германии