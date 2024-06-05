Тер Штеген честно высказался о решении Нагельсманна сделать Нойера основным вратарём Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн сообщил, что основным вратарём на Евро-2024 будет Мануэль Нойер. Комментарий на этот счёт дал Марк-Андре тер Штеген, который будет вторым голкипером на турнире.

«Нелегко попасть в ситуацию, которая, как ты надеялся, будет иной. Но решение тренера нужно принимать и уважать, хоть ты с ним и не согласен. Я стараюсь быть на лучшем уровне и показывать свою игру.

Это самое трудное решение в моей карьере? Конечно, это важное событие. Я бы с удовольствием играл, не буду скрывать. Думаю, были аргументы в мою пользу, поэтому решение тренера далось мне нелегко. Но мне важно его принять», - цитирует тер Штегена Bild.