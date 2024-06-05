Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тер Штеген честно высказался о решении Нагельсманна сделать Нойера основным вратарём Германии

05 Июня 2024 • 16:59 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн сообщил, что основным вратарём на Евро-2024 будет Мануэль Нойер. Комментарий на этот счёт дал Марк-Андре тер Штеген, который будет вторым голкипером на турнире.

«Нелегко попасть в ситуацию, которая, как ты надеялся, будет иной. Но решение тренера нужно принимать и уважать, хоть ты с ним и не согласен. Я стараюсь быть на лучшем уровне и показывать свою игру.

Это самое трудное решение в моей карьере? Конечно, это важное событие. Я бы с удовольствием играл, не буду скрывать. Думаю, были аргументы в мою пользу, поэтому решение тренера далось мне нелегко. Но мне важно его принять», - цитирует тер Штегена Bild.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген Юлиан Нагельсманн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Кроос ответил болельщикам «Реала», попросившим его остаться Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов Роналду не сыграет за Португалию - названа причина
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика
Спортивные новости
Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июня
16:59 · Чемпионат Европы 2024
Тер Штеген честно высказался о решении Нагельсманна сделать Нойера основным вратарём Германии
16:29 · Россия. Премьер-лига
Ровно 25 лет назад Россия обыграла звёздную Францию на выезде – Карпин забил
13:29 · Чемпионат Европы 2024
Роналду написал два слова после пропущенного матча
12:48 · Чемпионат Европы 2024
Нойер: «Надеюсь, Германия будет забивать на Евро»
10:30 · Чемпионат Европы 2024
Колосков назвал фаворита чемпионата Европы - 2024
10:21 · Чемпионат Европы 2024
Колосков выбрал скрытого фаворита Евро-2024
10:09 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн высказался после ничьей с Украиной
07:30 · Чемпионат Европы 2024
Родри высказался о шансах Испании на Евро-2024
04 Июня
23:42 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Ирландии на 90-й минуте вырвала победу в игре с венграми
23:27 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Румынии не смогла открыть счёт в матче с болгарами
23:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии легко разорвала оборону эстонцев
21:30 · Чемпионат Европы 2024
Италия - Турция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Португалия - Финляндия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Австрия - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Армении имела шансы, но всё же уступила словенцам
Все новости