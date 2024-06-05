Роналду написал два слова после пропущенного матча

Во вторник вечером в рамках подготовки к Евро-2024 сборная Португалии обыграла Финляндию со счётом 4:2. Звёздный Криштиану Роналду в этом матче не играл – нападающий получил дополнительный отдых после позднего завершения клубного сезона.

В социальных сетях 39-летний Роналду делал репост публикации с итоговым счётом матча Португалия – Финляндия.

«Вперёд, команда!» - написал Роналду.

В скором времени сборная Португалии отправится в Германию на чемпионат Европы. На групповой стадии этого турнира Криштиану Роналду и компания пересекутся с национальными командами Чехии, Турции и Грузии.