Нойер: «Надеюсь, Германия будет забивать на Евро»

«Я рад вернуться в сборную. Жаль, что мы не смогли забить в этом матче. Надеюсь, что на чемпионате Европы Германия будет забивать голы. В обороне команда действовала очень уверенно. Мы доминировали на поле и сохраняли спокойствие», - передает слова Мануэля Sky Sport.