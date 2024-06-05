Нойер: «Надеюсь, Германия будет забивать на Евро»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер пообщался с представителями СМИ после контрольной встречи с национальной командой Украины. Спарринг завершился вничью со счетом 0:0.
«Я рад вернуться в сборную. Жаль, что мы не смогли забить в этом матче. Надеюсь, что на чемпионате Европы Германия будет забивать голы. В обороне команда действовала очень уверенно. Мы доминировали на поле и сохраняли спокойствие», - передает слова Мануэля Sky Sport.
На домашнем чемпионате Европы Германия сыграет в группе А, где ее соперниками будут Швейцария, Шотландия и Венгрия. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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