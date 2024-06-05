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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Словакии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

05 Июня 2024 • 16:00 Комментировать

Сборная Словакии не относится к категории «топ», но на Евро-2024 команда едет не просто ради участия, а с определёнными амбициями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со словацкой сборной. В этом материале мы попытаемся понять, что собой представляет команда Словакии, и чего от неё можно ждать на предстоящем турнире.

Путь на Евро-2024

Сборная Словакии огорчила своих фанатов на старте отбора на чемпионат Европы, не сумев обыграть дома Люксембург – ничья 0:0. Впрочем, в последующих девяти играх словацкая команда одержала семь побед при двух поражениях. Проигрывали «соколы» только Португалии – 0:1 дома, 2:3 на выезде. В итоге Словакия в отборочном турнире набрала 22 очка из 30 возможных. «Соколы» прошли на Евро со второго места в группе. Первое же место уверенно заняли португальцы – Роналду и компания ни разу не потеряли очки.  

Задача на Евро-2024

По меркам чемпионата Европы сборная Словакии является относительно скромной командой. Задача «соколов» понятна – показать хороший футбол и выйти из группы. В плей-офф рассчитывать на что-то серьёзное словакам будет сложно, хотя если соперником в 1/8 финала будет не топ-сборная, то шансы пройти дальше будут. Да и большие сенсации в футболе никто не отменял.  

Какие шансы у сборной Словакии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Больших свершений от сборной Словакии на чемпионате Европы специалисты из мира ставок не ждут. Поставить на победу «соколов» на предстоящем турнире можно с коэффициентом в районе 400. Словацкая команда входит в тройку сборных с самыми низкими шансами на завоевание трофея Евро-2024.

Состав сборной Словакии на Евро

В конце мая сборная Словакии объявила расширенный состав на Евро-2024. В него вошли 32 футболиста. В обозримом будущем состав будет сокращён, ведь в итоговую заявку на турнир можно включить не более 26 игроков. Расширенный состав словацкой национальной команды приводим ниже.

Вратари: Дубравка («Ньюкасл»), Родак («Фулхэм»), Равас («Нью-Инглэнд»), Такач («Спартак» Трнава).

Защитники: Пекарик («Герта»), Шкриньяр («ПСЖ»), Дьомбер («Салернитана»), Ганцко («Фейеноорд»), Вавро («Копенгаген»), Вернон де Марко («Хатта»), Томич («Славия» Прага»), Оберт («Кальяри»), Кмет («Тренчин»), Коса («Спартак» Трнава).

Полузащитники: Куцка («Слован» Братислава), Дуда («Верона»), Грошовски («Генк»), Лоботка («Наполи»), Беро («Бохум»), Бенеш («Гамбург»), Кадак («Люцерн»), Холли («Тренчин»), Риго («Банник»).

Нападающие: Боженик («Боавишта»), Гараслин («Спарта» Прага), Суслов («Верона»), Шранц («Спарта» Прага), Стрелец («Слован» Братислава), Дюриш («Асколи»), Полиевка («Дукла»), Тупта («Слован» Либерец), Сауэр («Фейеноорд»).

Лидеры сборной Словакии

Главная звезда сборной Словакии – Милан Шкриньяр. Представитель «ПСЖ» будет стараться обеспечить надёжность в центре обороны, хотя рядом с ним будут действовать футболисты менее высокого уровня.

В центральной части поля у словацкой сборной основной фигурой является Станислав Лоботка, представляющий «Наполи». Кстати, в начале весны слухи связывали этого полузащитника с «Барселоной». На Евро-2024 Лоботке наверняка придётся выполнять большие объёмы работы в средней линии.

Основным голкипером сборной Словакии является Мартин Дубравка, который на клубном уровне выступает за «Ньюкасл».  В сезоне 2023/2024 вратарь провёл за «сорок» 30 матчей, в частности один матч Лиги чемпионов. В составе словацкой сборной Дубравка тоже выделяется как один из лидеров.

С кем Словакия сыграет на Евро-2024

Сборная Словакии на чемпионате Европы – 2024 будет играть в группе E. Соперниками «соколов» станут команды Бельгии, Украины и Румынии. Календарь игр словацкой национальной команды приводим ниже.

Дата
Матч
Время
17 июня Бельгия - Словакия 19:00
21 июня Словакия - Украина 16:00
26 июня Словакия - Румыния 19:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

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Как выступит сборная Словакии на Евро-2024

Сборная Словакии рассчитывает пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Шансы на решение задачи у «соколов» есть, хотя выйти из группы будет непросто. Обойти Бельгию вряд ли возможно. Скорее всего, Словакии придётся бороться с Украиной и Румынией за второе (плей-офф) и третье (возможный плей-офф) места. На бумаге словаки явно уступают украинцам по качеству состава, но на столь короткой турнирной дистанции возможно всё. Если делать прогноз, то в выход Словакии из группы верится слабо. А проход дальше 1/8 финала и вовсе будет если не чудом, то сенсацией.

Главный тренер сборной Словакии

С лета 2022 года сборную Словакии тренирует Франческо Кальцона. В последние месяцы этот специалист совмещал работу в словацкой сборной с работой в «Наполи». Речь идёт о 55-летнем итальянце, который долгое время находился на вторых ролях. Кальцона на протяжении многих лет работал в штабе Маурицио Сарри в разных клубах. Также до прихода в сборную Словакии Кальцона поработал в штабах Эусебио ди Франческо («Кальяри») и Лучано Спаллетти («Наполи»). Теперь этот тренер хочет проявить себя уже как первый номер на мостике.  

На момент начала июня 2024 года Кальцона как тренер сборной Словакии потерпел 4 поражения в 16 играх.

История выступлений Словакии на Евро и высшее достижение

Сборная Словакии наверняка очень радовалась расширению Евро до 24 команд. Пока турнир серьёзно не расширили, словаки ни разу не пробивалась в финальную стадию. Дебют «соколов» на континентальном футбольном форуме состоялся в 2016 году. Это был первый Евро с 24 участниками. Словаки даже вышли из группы с третьего места, обойдя Россию, но на первом же этапе плей-офф уступили Германии (0:3).

1/8 финала чемпионата Европы в 2016 году остаётся высшим достижением Словакии на турнире. На Евро-2020 «соколы» из группы не вышли.

Место Словакии в рейтинге ФИФА

Сборная Словакии входит в топ-50 рейтинга ФИФА – она располагается на 48-й позиции. Наиболее высоко в этом рейтинге словацкие «соколы» находились в середине 2015 года – тогда они шли четырнадцатыми.

Интересные факты о сборной Словакии на чемпионатах Европы

  • Сборная Словакии до расширения Евро до 24 команд ни разу не играла в финальных турнирах.
  • В финальных частях Евро сборная Словакии провела 7 матчей и выиграла только 2 из них (одна ничья, 4 поражения).
  • В 5 последних матчах в финальных частях Евро сборная Словакии смогла забить только 2 гола (0:0, 0:3, 2:1, 0:1, 0:5).
  • Сборная Словакии пока не проходила дальше 1/8 финала Евро (2016 год).

Фото: Globalloockpress.com

Подготовил Александр Тихий.

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