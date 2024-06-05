Сборная Бельгии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Несколько лет назад Доменико Тедеско пытался улучшить игру и результаты «Спартака», а теперь этот молодой тренер готовит сборную Бельгии к выступлению на континентальном футбольном форуме. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет «красных дьяволов», в составе которых хватает футболистов топ-класса.

Путь на Евро-2024

С получением билета на чемпионат Европы у сборной Бельгии проблем не возникло. В восьми матчах отбора команда Доменико Тедеско отпраздновала 6 побед при 2 ничьих. «Красные дьяволы» потеряли очки только в домашних играх против Австрии и Швеции (по 1:1). Вторая из этих игр, кстати, не была доиграна – матч прервали после первого тайма из-за теракта недалеко от стадиона. Результат первых 45 минут в итоге признали итоговым, ведь в турнирном плане ничего не решалось: бельгийцы к тому моменту уже оформили билет на Евро-2024, а шведы потеряли шансы на квалификацию.

Набрав в отборе 20 очков из 24 возможных, сборная Бельгии заняла первое место в своей группе.

Задача на Евро-2024

«Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать», — говорил осенью 2020 года Станислав Черчесов, который тогда тренировал сборную России. Этот тезис хорошо применим к сборной Бельгии. За последние восемь-десять лет о золотом поколении бельгийской команды было сказано многое. В 2018 году Бельгия смогла выиграть бронзу на чемпионате мира в России, но больше медалей крупных турниров за этот отрезок времени у команды не было. А на чемпионате мира – 2022 «красные дьяволы» и вовсе с треском провалились, не выйдя из группы.

В общем, бельгийцы в теории могут ставить задачу выиграть Евро-2024, но если говорить объективно, то даже полуфинал будет для команды Тедеско серьёзным успехом.

Какие шансы у сборной Бельгии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Специалисты из мира ставок не верят в успех сборной Бельгии на чемпионате Европы. Ставки на победу команды Тедеско на турнире принимаются с коэффициентом в районе 18. Сразу шесть национальных команд букмекеры ставят выше – Италию, Португалию, Испанию, Германию, Францию и Англию.

Состав сборной Бельгии на Евро

Доменико Тедеско объявил заявку на Евро-2024 из 25 футболистов в конце мая. Конечно, многих удивило отсутствие в списке вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Тедеско объяснил решение не включать Куртуа тем, что после серьёзной травмы колена голкипер не готов играть на Евро каждые три-четыре дня. При этом в прошлом году между Куртуа и Тедеско возник конфликт из-за решения тренера назначить капитаном Ромелу Лукаку…

Заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы приводим ниже.

Вратари: Кастельс («Вольфсбург»), Селс («Ноттингем Форест»), Камински («Лутон Таун»).

Защитники: Вертонген («Андерлехт»), Витсель («Атлетико»), Мёнье («Трабзонспор»), Кастань («Фулхэм»), Теате («Ренн»), Фас («Лестер»), Дебаст («Андерлехт»), де Кёйпер («Брюгге).

Полузащитники: де Брёйне («Манчестер Сити»), Карраско («Аль-Шабаб»), Тилеманс («Астон Вилла»), Мангаля («Лион»), Онана («Эвертон»), Вранкс («Вольфсбург»), Вермирен («Атлетико»).

Нападающие: Лукаку («Рома»), Троссар («Арсенал»), Доку («Манчестер Сити»), Опенда («РБ Лейпциг»), де Кетеларе («Аталанта»), Лукебакио («Севилья»), Бакайоко (ПСВ).

Лидеры сборной Бельгии

Пожалуй, главная звезда нынешней сборной Бельгии – полузащитник Кевин де Брёйне. Этот рыжеволосый гений паса может одним своим действием изменить ход поединка. Де Брёйне умеет делать разницу. И хотя в июне ему «стукнет» 33, Кевин ещё в полном порядке. Главное, чтобы на Евро-2024 у де Брёйне не проявились проблемы со здоровьем, которые мешали ему по ходу клубного сезона.

Жереми Доку – ещё один парень, который способен тащить сборную Бельгии. Если де Брёйне является опытным волком, то Доку ещё молод и горяч – ему только в конце весны исполнилось 22. Доку силён в стартовой скорости и дриблинге. Соперникам этого игрока придётся попотеть и понервничать.

После качественного сезона с «Арсеналом» на клубном уровне блеснуть на Евро-2024 может и Леандро Троссар. Ну и нельзя не упомянуть Ромелу Лукаку – несмотря на свои габариты, этот форвард умеет не только завершать атаки, но и подыгрывать партнёрам.

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С кем Бельгия сыграет на Евро-2024

Сборная Бельгии попала в квартет под буквой Е, где её соперниками станут команды Словакии, Румынии и Украины. Календарь приводим ниже.

Дата Матч Время (мск) 17 июня Бельгия - Словакия 19:00 22 июня Бельгия - Румыния 22:00 26 июня Украина - Бельгия 19:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Бельгии на Евро-2024

Сборная Бельгии – явный фаворит своей группы. Конечно, «красные дьяволы» нынче не настолько грозные, как, например, шесть лет назад, но в их составе всё ещё хватает исполнителей высокого уровня. Словом, из группы команда Тедеско выходить обязана, причём с первого места. А в плей-офф всё уже будет зависеть от соперника, от качества игры в конкретный день и от множества других факторов – даже от удачи. Если исходить только из уровня команд по умолчанию, то бельгийцы должны дойти до 1/4 финала, но вряд ли дальше. Однако в футболе случается всякое.

Главный тренер сборной Бельгии

В России прекрасно знают Доменико Тедеско по работе со «Спартаком» в 2019-2021 годах. Любопытно, что многие российские эксперты и бывшие игроки в своих оценках неоднократно преуменьшали уровень Тедеско. И вот этот тренер в начале 2023 года принял команду, которая входит, по крайней мере, в топ-10 лучших сборных Европы.

С момента назначения Тедеско и до июня 2024 года сборная Бельгии ни разу не проиграла – у команды 8 побед при 4 ничьих. Сюда входят победа над Германией (3:2) и ничья с Англией (2:2) в товарищеских играх.

История выступлений Бельгии на Евро и высшее достижение

Лучший результат сборной Бельгии на Евро – второе место на турнире 1980 года. Тогда в финале «красные дьяволы» проиграли ФРГ со счётом 1:2. А впервые бельгийцы выступали на континентальном форуме в 1972 году. Тот турнир был для Бельгии домашним, и команда завоевала бронзовые медали.

Дата Матч Место 17 июня 1972 Венгрия - Бельгия 1:2 3 22 июня 1980 Бельгия - ФРГ 1:2 2

В XXI веке сборная Бельгии долго не могла пробиться на чемпионат Европы. Турнир 2016 года был для «красных дьяволов» первым за 16 лет. На нём бельгийцы дошли до четвертьфинала, где проиграли Уэльсу (1:3). Спустя пять лет на Евро-2020 Бельгия тоже вылетела в 1/4 финала, уступив Италии (1:2).

Место Бельгии в рейтинге ФИФА

Сборная Бельгии занимает 3-е место в рейтинге ФИФА. В последний раз рейтинг обновлялся в апреле, и тогда «красные дьяволы» поднялись в топ-3 с четвёртой строчки, обойдя Англию. Кстати, относительно недавно бельгийцы долгое время лидировали в рейтинге ФИФА – с сентября 2018 года по март 2022 года.

Интересные факты о сборной Бельгии на чемпионатах Европы

Сборная Бельгии ранее лишь 6 раз участвовала на чемпионатах Европы – в 1972, 1980, 1984, 2000, 2016 и 2020 годах.

На двух последних Евро сборная Бельгии вылетала на стадии 1/4 финала.

В 17 последних матчах сборной Бельгии в финальных частях Евро не было ничьих (9 побед, 8 поражений).

Ромелу Лукаку забил 6 голов в финальных частях Евро. Он лучший бомбардир сборной Бельгии на континентальных футбольных форумах.

Самое крупное поражение в финальных частях Евро сборная Бельгии потерпела в июне 1984 года – 0:5 от Франции.

Самую крупную победу в финальных частях Евро сборная Бельгии отпраздновала в июне 2016 года – 4:0 над Венгрией.

Фото: Globalloockpress.com

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Подготовил Александр Тихий.