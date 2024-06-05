Колосков назвал фаворита чемпионата Европы - 2024

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал, какую сборную считает фаворитом чемпионата Европы, который этим летом пройдет в Германии.

«Фаворит, пусть и не явный - сборная Франции. У них сильная, хорошо укомплектованная команда, с великолепными мастерами. Плюс Дешам – опытнейший тренер. Французы будут фаворитами», - передает слова Колоскова Sport24.

Сборная Франции попала в группу D с национальными командами Польши, Нидерландов и Австрии.

Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.