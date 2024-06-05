Сборная Албании на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Сборная Албании во второй раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы. В соперниках у «орлов» Испания, Италия и Хорватия, но борьба за выход в плей-офф обещает быть жаркой.

Путь на Евро-2024

В рамках квалификационного турнира сборная Албании стала лидером группы Е, сумев обойти такие сборные, как Чехия, Польша, Молдова и Фарерские острова. В восьми проведённых матчах Албания набрала 15 очков, проиграв только сборной Польши в гостях (1:0). В домашних матчах Албания не пропустила ни одного мяча, а за весь цикл её ворота поражали только 4 раза. Меньше лишь у Португалии (2 пропущенных мяча). Отметим и тот факт, что единственная потеря очков у Албании пришлась на матч против Фарерских островов, который завершился 0:0. В гостях Албания дважды играла вничью: с Чехией и Молдовой. Оба раза матч завершился 1:1.

Задача на Евро-2024

Сборная Албании во второй раз в своей истории попала на чемпионат Европы. В 2016 году у албанцев была задача набрать первые очки на европейских форумах, с чем они и справились, переиграв в последнем туре Румынию благодаря единственному голу Садику. В этот раз Албания готова к большим свершениям, но даже задача выхода из группы стоит очень остро. Испания, Италия и Хорватия вряд ли позволят оказаться даже на третьей позиции. Но болельщик любит футбол за его непредсказуемость. Вероятно, именно Албания сможет удивить европейскую футбольную общественность в этот раз. Однако это будет сродни сказке.

Какие шансы у сборной Албании выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Букмекеры дают коэффициент 1,35, что Албания займёт последнее место в группе В. Победа Албании на чемпионате Европы оценивается с коэффициентом 150. Такой же коэффициент был на победном для Греции чемпионате Европы 2004 года.

Состав сборной Албании на Евро

Не попал в окончательную заявку форвард «Гранады» Мирто Узуни. Зато в составе Албании есть два представителя чемпионата России. Марио Митай в текущем сезоне принял участие в 21 матче РПЛ в составе «Локомотива», в которых отыграл 40% игрового времени. Мирлинд Даку стал лидером атак «Рубина». На счету 26-летнего форварда 10 голов и голевые передачи в 28 матчах РПЛ.

Заявка сборной Албании выглядит следующим образом.

Вратари: Этрит Бериша («Эмполи», Италия), Эльхан Кастрати («Читтаделла», Италия), Симон Симони («Айнтрахт», Германия), Томас Стракоша («Брентфорд», Англия).

Защитники: Насер Алиджи («Волунтари», Румыния), Арлинд Аджети («ЧФР», Румыния), Иван Баллиу («Райо Вальекано», Испания), Берат Джимсити («Аталанта», Италия), Эльсеид Хисай («Лацио», Италия), Адриан Исмайли («Эмполи», Италия), Мараш Кумбулла («Сассуоло», Италия), Энеа Михай («Фамаликан», Португалия), Марио Митай («Локомотив», Россия).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер», Швейцария), Кристиан Аслани («Интер», Италия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Медон Бериша («Лечче», Италия), Клаус Гьясула («Дармштадт», Германия), Казим Лачи («Спарта» Прага, Чехия), Эрнест Мучи («Бешикташ», Турция), Юлбер Рамадани («Лечче», Италия).

Нападающие: Ясир Асани («Кванджу», Южная Корея), Армандо Броха («Фулхэм», Англия), Мирлинд Даку («Рубин», Россия), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб, Хорватия), Рей Манай («Сивасспор», Турция), Таулант Сефери («Бани Яс», ОАЭ).

Лидеры сборной Албании

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков албанской сборной у форварда «Фулхэма» Армандо Броха (22 млн евро). Но ни в клубе, ни в отборочном турнире форвард не блистает в последнее время. Вторая по величине трансферная стоимость у полузащитника «Интера» Кристиана Аслани (16 млн евро). В рамках отборочного турнира он принял участие во всех восьми матчах и отыграл 596 минут. Больше него игрового времени в отборочном цикле провёл его коллега из Серии А Берат Джимсити (трансферная стоимость 10 млн евро), который защищает цвета «Аталанты». Но за 630 минут Джимсити голевыми действиями не отметился. Лучшими бомбардирами в отборочном цикле стали форвард Ясир Асани и Недим Байрами, которые записали на свой счёт по три гола каждый.

С кем Албания сыграет на Евро-2024

Дата Матч Время (мск) 15 июня, суббота Италия – Албания 22:00 19 июня, четверг Хорватия – Албания 16:00 24 июня, понедельник Албания – Испания 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Албании на Евро-2024

Никто не ждёт от сборной Албании высоких результатов, но «орлы» могут удивить. И для этого есть несколько предпосылок. Во-первых, результаты оборочного цикла, где Албания пропустила всего 4 мяча в 8 матчах и не позволила сопернику поразить свои ворота в домашних матчах. Во-вторых, весьма опытный состав, игроки которого выступают в ведущих европейских лигах, в особенности Серии А. В-третьих, это желание самих игроков, мотивации которых должно хватить для того, чтобы проявить себя по максимуму и получить новые, более весомые контракты. Но пока что реальность такова, что отдаёт сборной Албании последнее место в группе В, где её соперниками станут Испания, Италия и Хорватия

Главный тренер сборной Албании

Главный тренер сборной Албании бразилец Силвиньо имеет богатый опыт в качестве игрока. Он выступал за лондонский «Арсенал», «Барселону», «Манчестер Сити». В качестве тренера работал ассистентом в «Интере» и главным тренером в олимпийской сборной Бразилии и французском «Лионе». Сборную Албании Силвиньо возглавил в январе 2023 года.

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История выступлений Албании на Евро и высшее достижение

Сборная Албании лишь один раз участвовала в чемпионатах Европы. Случилось это в 2016 году. Албания заняла третье место в группе, уступив Франции (0:2) и Швейцарии (0:1). Победа была достигнута в матче против Румынии (0:1).

Интересные факты о сборной Албании на чемпионатах Европы

Сборная Албании за время своего существования ни разу не играла на чемпионатах мира и приняла участие только в одном чемпионате Европы.

На чемпионатах Европы сборная Албании забила только один гол. Его автору Армандо Садику сейчас 33 года и он выступает в индийской Суперлиге.

Три матча на чемпионате Европы сыграли Амир Абраши и Этрит Бериша. Оба в заявке на предстоящий Евро.

Константин Лицин

Фото: Globallookpress.com