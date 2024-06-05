Колосков выбрал скрытого фаворита Евро-2024

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Скрытый фаворит - Украина. У них много футболистов играет в зарубежных клубах, причем на ведущих позициях. Есть ощущение, что при должной подготовке украинцы могут преподнести сюрпризы», - передает слова Колоскова Sport24.

Чемпионат Европы состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины попала в квартет Е, где ее соперниками будут национальные команды Бельгии, Румынии и Словакии. Действующим триумфатором турнира является итальянская сборная.