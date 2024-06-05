Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Колосков выбрал скрытого фаворита Евро-2024

05 Июня 2024 • 10:21 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Скрытый фаворит - Украина. У них много футболистов играет в зарубежных клубах, причем на ведущих позициях. Есть ощущение, что при должной подготовке украинцы могут преподнести сюрпризы», - передает слова Колоскова Sport24.

Чемпионат Европы состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины попала в квартет Е, где ее соперниками будут национальные команды Бельгии, Румынии и Словакии. Действующим триумфатором турнира является итальянская сборная.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Вячеслав Колосков
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий «Манчестер Сити» принял решение о будущем Холанна Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика
Спортивные новости
Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июня
10:30 · Чемпионат Европы 2024
Колосков назвал фаворита чемпионата Европы - 2024
10:21 · Чемпионат Европы 2024
Колосков выбрал скрытого фаворита Евро-2024
10:09 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн высказался после ничьей с Украиной
07:30 · Чемпионат Европы 2024
Родри высказался о шансах Испании на Евро-2024
04 Июня
23:42 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Ирландии на 90-й минуте вырвала победу в игре с венграми
23:27 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Румынии не смогла открыть счёт в матче с болгарами
23:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии легко разорвала оборону эстонцев
21:30 · Чемпионат Европы 2024
Италия - Турция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Португалия - Финляндия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Австрия - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Армении имела шансы, но всё же уступила словенцам
18:15 · Чемпионат Европы 2024
Реднапп: «Португалия с Роналду пройдёт долгий путь на Евро-2024»
13:37 · Чемпионат Европы 2024
Впервые за 30 лет: Сборная Англии использовала необычный состав
12:21 · Испания. Ла Лига
Симонс примет решение о будущем после Евро-2024
11:47 · Чемпионат Европы 2024
Суперкомпьютер назвал 10 сборных с самыми высокими шансами выиграть Евро-2024
Все новости