Нагельсманн высказался после ничьей с Украиной

Юлиан Нагельсманн, наставник сборной Германии, дал свой комментарий после встречи с Украиной.

- Мы могли побеждать со счётом 2:0 или 3:0, мы выглядели отлично большую часть матча. Есть ощущение, что мы очень сильно хотели одержать победу. Обязаны были забивать в первые минуты матча и доводить дело до победы, - цитирует главного тренера немецкой сборной Sky Sports.

Напомним, встреча между национальными командами прошла 3 июня и завершилась нулевой ничьей. На предстоящем чемпионате Европы, который начнётся 14 июня, немецкая сборная сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.