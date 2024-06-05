Родри высказался о шансах Испании на Евро-2024

«На прошлом турнире Испания добралась до ½ финала, где уступила итальянцам, которые в итоге забрали трофей. На предстоящем турнире «скуадра адзурра» также входит в число фаворитов. Что касается нашей команды, то мы не считаемся главными претендентами на победу, но знаем, чего можем добиться. Сборная Испании может сделать очередной шаг к вершине», - передает слова полузащитника Gazzetta dello Sport.