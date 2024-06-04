Италия и Турция усыпили зрителей в Болонье, обойдясь в итоге без голов

Сборные Италии и Турции сошлись в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 4 июня в городе Болонья.

Загадкой к чемпионату Европы подходят команды Италии и Турции. Первые отобрались из группы со второго места (с трудом преодолели Украину), вторые – с первого, но сильно смазали концовку. Особенно Турция удивила в последнем товарищеском матче, когда получила 1:6 от Австрии. Не допустить подобного в Болонье вышли серьёзные силы: Хакан Чалханоглу, Кенан Йылдыз, Бурак Йылмаз, Юсуф Языджи. Бравые футболисты Спаллетти атаковали силами Ретеги, Орсолини, Пеллегрини и Федерико Кьезы.

Стоит сказать, что атаковали обе команды так себе. Очень много банальных забросов, очень мало толковых комбинаций. А когда мяч оказывается на линии штрафной площади, Ретеги запускает его в небеса. Или Бурак Йылмаз, если говорить о Турции. За первый тайм соперники так и не придумали хоть одного удара в створ ворот.

Но опасные момент всё-таки случились. Туркам помогали угловые удары: Айхан и Йылмаз били после кроссов Хакана Чалханоглу. Вроде бы неплохо выпрыгивали, резко вылетали на мяч, но направляли его выше ворот.

А лучший момент перед самым свистком на перерыв загубила Италия. Хозяевам тоже помог стандарт – Лоренцо Пеллегрини подал от угла поля, Брайан Кристанте продавил опекуна и плотно пробил в штангу. Шла 45-я минута матча, тогда Турция по-настоящему отскочила.

Но вообще игра была скучнейшая и тренеров явно не устраивала. Сразу три замены состоялись после перерыва, вышли Камбьясо, Дзакканьи и Эмюр. Сильно ситуация от этого не изменилась. Разве что с течением времени чаще у итальянцев стали проходить фланговые комбинации. И наконец начал попадать по воротам Ретеги. Матео дважды круто выскочил на фланговые кроссы Димарко и Ди Лоренцо, но оба раза пробил в руки голкиперу.

Время шло, публика начала скучать. На последние 20 минут Спаллетти обновил атаку, выпустив Распадори и Фраттези, поле покинули травмированный Пеллегрини и тот самый Ретеги. А турки вели себя спокойно, они даже лучше стали атаковать под конец матча: Чалханоглу бомбардировал дальними ударами, Мюлдюр и Озкаджар неплохо загружали мяч в штрафную площадь. Но тоже без особой остроты.

Так итальянцы и турки и не придумали ничего толкового, довольно скучным матчем одарив зрителей в Болонье. Скудные четыре удара в створ ворот на двоих и довольно ожидаемый ноль голов.