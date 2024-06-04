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Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0

04 Июня 2024 • 23:43 Комментировать (1)
Португалия
4:2
Финляндия

Сборные Португалии и Финляндии сыграли в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 4 июня на стадионе «Жозе Альваладе».

Протокол игры  
Португалия4:2Финляндия
(1:0) Диаш Рубен17'  
(2:0) Жота Диогу45'  
(3:0) Фернандеш Бруну56'  
  72'Пукки Теэму (3:1)
  76'Пукки Теэму (3:2)
(4:2) Фернандеш Бруну84'  
Са ЖозеКанселу ЖоауДиаш Рубен 46' (Фернандеш Бруну ( 46') Силва Антониу 73' (Данилу Перейра ( 73') Мендеш Нуну 46' (Далот Диогу ( 46') Невеш ЖоауПальинья Жоау 46' (Рамуш Гонсалу ( 46') Витинья IIКонсейсау ФрансишкуЖота Диогу 46' (Нету Педру ( 46') Леау Рафаэл 46' (Инасиу Гонсалу ( 46')
Запасные: Силва БернардуПатрисиу РуйКошта ДиогуФелиш ЖоауЛуис Матеус II
Градецки ЛукашАлхо Николай 47' (Соири Пюрю ( 47') Иванов РобертЙенсен РичардНисканен ИльмариНиссилья Урхо 65' (Лод Робин ( 65') Пелтола МаттиСухонен Ансси 81' (Leo Walta ( 81') Juho TalvitieКялльман Беньямин 65' (Пукки Теэму ( 65') Антман Оливер 65' (Терхо Каспер ( 65')
Запасные: Хосконен АрттуСинисало ВильямиМяйнпя НилоТенхо МироTomas GalvezОллила ТуомасВяйсянен Лео
04 июня.

 

Попрощались мы с клубным футболом и быстро переключились на мир сборных команд. Вчера уже вступили на «контрольную» тропу англичане, хорваты, немцы, украинцы. Сегодня черёд португальцев, которые для дебюта выбрали условия довольно простые – на своём поле в Лиссабоне принимали сборную Финляндии, сдавшую в последнее время и пролетевшую мимо Евро-2024.

Заранее было объявлено, что не примет участия в матче Криштиану Роналду, уставший после Суперкубка Короля. Роберто Мартинес вообще решил поэкспериментировать, выставив полуторный состав: атаку составили Рафаэл Леау, Диогу Жота и Франсишку Консейсау. Но долгое время их в игре видно не было. Витинья с Рубеном Невешем инициативу захватили, однако у штрафной площади финнов следовали одни потери.

Посмотрели на всё это действо защитники с полузащитниками и решили брать дело в свои руки. В середине первого тайма банальный угловой заработали хозяева, Витинья мастерски закрутил на дальний угол вратарской, Рубен Диаш перевисел Йенсена и пробил с отскоком от газона – 1:0. В следующей атаке мог отличиться другой игрок обороны. Жоау Канселу по флангу убежал от опекуна, срезал угол, но попал в сетку ворот с внешней стороны.

Нападающие сказали своё слово только перед самым перерывом. На 45-й минуте Франсишку Консейсау наконец-то опередил Сухонен и вылетел на ударную позицию, но форварда рукой зацепил опекун. Падение случилось уже в штрафной площади, пенальти назначен. А реализовал его Диогу Жота, разбросавший Градецки и мяч по разным углам – 2:0.

Сразу после перерыва Мартинес произвёл пять (!) замен: вышли Рамуш, Далот, Бруну Фернандеш, Нету, Инасиу, а Жоаау Канселу получил аж два опасных момента. Сначала он вновь промчался по краю и пробил в ближний угол – Градецки парировал. А затем уже сместился в центр защитник, на замахе убрал двух опекунов и пробил прям из центра штрафной площади. Опять на месте был финский вратарь, «зачехливший» португальского защитника.

Вот только Градецки через десять минут ничего не смог поделать с ударом Бруну Фернандеша. Ему на дугу штрафной площади покатил Консейсау, а полузащитник «МЮ» мастерски уложил мяч под перекладину – 3:0. Разгромный счёт Португалию явно расслабил. Сначала финны этим состоянием не пользовались, но в концовке матча за вальяжность пришла расплата.

За три минуты дубль оформил главный финский нападающий Теэму Пукки. Сначала он открылся на передачу Лода из глубины, вышел на рандеву с Жозе Са и технично того перекинул – 3:1. А затем в центре штрафной площади выскочил на разрезающий пас Пелтолы и пробил в касание мимо голкипера – 3:2. Два удара в сторону ворот, оба в створ, оба – голевые. Вот такая статистика осталась у финнов в протоколе.

Только тогда взбодрились чуть европейские бразильцы и до конца матча успели сделать победу более уверенной. Это Франсишку Консейсау подкараулил ошибку Иванова, влетел в штрафную площадь и покатил чуть назад. Бруну Фернандеш метров с 11 не промахнулся – 4:2.

Португальцы чуть не упустили победу со счёта 3:0, но в итоге победили уверенно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Финляндии

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
05 Июня 2024 в 00:35
Пронесло.. С Авейру были бы слезы.. Хе.. 🤣
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