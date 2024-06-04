Сборная Ирландии на 90-й минуте вырвала победу в игре с венграми

Сборная Венгрии уверенно выглядела в выездном контрольном матче с Ирландией, но не смогла вырвать победу. Первая треть поединка прошла практически без ворот. А первый момент был создан после ошибки голкипера ирландцев - на убойную позицию сразу вывели Милоша Керкеза, и вратарь успел парировать удар в ближний угол. В конце первого тайма хозяева превратили в гол единственную за основные 90 минут попытку в створ - Уильям Смоллбоун набросил мяч к воротам с самого угла поля, и неприкрытый Адам Айда забил. Мгновенный ответ противника - Доминик Собослаи со штрафного попал в игрока в стенке, тут же Вилли Орбан перевел мяч на дальнюю штангу, и Адам Ланг вколотил мяч под планку - 1:1. Перед финальным свистком сборная Ирландии вырвала победу благодаря шикарной реализации моментов. Трой Пэрротт завершил атаку своей команды точным ударом в контратаке 2 в 0 - 2:1.