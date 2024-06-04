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Сборная Ирландии на 90-й минуте вырвала победу в игре с венграми

04 Июня 2024 • 23:42 Комментировать
Ирландия
2:1
Венгрия

Сборная Венгрии уверенно выглядела в выездном контрольном матче с Ирландией, но не смогла вырвать победу. Первая треть поединка прошла практически без ворот. А первый момент был создан после ошибки голкипера ирландцев - на убойную позицию сразу вывели Милоша Керкеза, и вратарь успел парировать удар в ближний угол. В конце первого тайма хозяева превратили в гол единственную за основные 90 минут попытку в створ - Уильям Смоллбоун набросил мяч к воротам с самого угла поля, и неприкрытый Адам Айда забил. Мгновенный ответ противника - Доминик Собослаи со штрафного попал в игрока в стенке, тут же Вилли Орбан перевел мяч на дальнюю штангу, и Адам Ланг вколотил мяч под планку - 1:1. Перед финальным свистком сборная Ирландии вырвала победу благодаря шикарной реализации моментов. Трой Пэрротт завершил атаку своей команды точным ударом в контратаке 2 в 0 - 2:1.

Протокол игры  
Ирландия2:1Венгрия
(1:0) Айда Адам36'  
  41'Ланг Адам (1:1)
(2:1) Пэрротт Трой90'  
Келлехер КаомхинКоулмэн ШеймусДаффи Шейн 46' (Скэйлз Лиам ( 46') О'Ши ДараДоэрти Мэтт 46' (О'Брайан Джек ( 46') Каллен Джош 79' (Найт Джейсон ( 79') Смоллбоун УильямБрэйди Роберт 62' (О'Дуда Каллум ( 62') Азаз Финн 61' (Пэрротт Трой ( 61') Айда Адам 71' (Обафеми Майкл ( 71') Шмодикс Сэмми
Запасные: Сайкс МаркМакграт ДжеймиО'Лири МаксDavid HarringtonДжонстон МайклЛаваль БосунКэннон ТомасСтивенс Энда
Гулачи Петер 46' (Дибус Денеш ( 46') Ланг Адам 73' (Болог Ботонд ( 73') Дордой МартонОрбан ВиллиКеркез Милош 70' (Надь Жолт ( 70') Него Лоик 46'Надь АдамШефер Андраш 71' (Стайлс Каллум ( 71') Варга Барнабас 61' (Кляйнхайслер Ласло ( 61') Собослаи ДоминикШаллаи Роланд
Запасные: Чобот КевинБотка ЭндреХорват КристоферСаппанош ПетерСалаи АттилаФиола АттилаКата МихайАдам МартинГаздаг ДаниэльБолла Бендегуз
04 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Сборная Венгрии

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Ирландия – Венгрия: прогноз и ставки БК Pinnacle
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