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Чемпионат Европы по футболу 2024

Страхинья Павлович не застраховал Сербию от поражения: Австрия выиграла благодаря быстрым голам

04 Июня 2024 • 23:39 Комментировать
Австрия
2:1
Сербия
окончен

И сборная Австрии попала на чемпионат Европы, и сборная Сербии. За полторы недели до старта Евро-2024 эти команды встретились между собой в товарищеском матче.

Протокол игры  
Австрия2:1Сербия
(1:0) Виммер Патрик10'  
(2:0) Баумгартнер Кристоф13'  
  35'Павлович Страхинья (2:1)
Пенц ПатрикВебер Максимилиан 61' (Линхарт Филипп ( 61') Дансо Кевин 72' (Кверфельд Леопольд ( 72') Пош ШтефанВиммер Патрик 78' (Энтруп Максимилиан ( 78') Гриллич Флориан 43' (Лаймер Конрад ( 43') Зайвальд НиколасБаумгартнер Кристоф 62' (Грюлль Марко ( 62') Прасс АлександрШмид Романо 62' (Вайманн Андреас ( 62') Арнаутович Марко 46' (Грегорич Михаэль ( 46')
Запасные: Балло ТьерноХедль НикласЛайнер ШтефанКайнц ФлорианМвене ФиллиппДанилюк ФлавиусЛаваль ТобиасЗайдль Маттиас
Милинкович-Савич ВаняСпайич Урош 46' (Миленкович Никола ( 46') Гудель Неманья 64' (Бирманчевич Велько ( 64') Велькович МилошПавлович СтрахиньяМаксимович Неманья 43' (Илич Иван ( 43') Милинкович-Савич Сергей 75' (Лукич Саша ( 75') Живкович АндрияТадич Душан 46' (Митрович Александар ( 46') Гачинович Мийат 64' (Самарджич Лазар ( 64') Влахович Душан
Запасные: Младенович ФилипРатков ПетарРайкович ПредрагЙович ЛукаМияйлович СрджанБабич СрджанКостич ФилипНеманья СтойичПетрович Джордже
04 июня.

Сборная Австрии финишировала второй в отборочной группе F, где пропустила вперёд себя Бельгию, зато обогнала Швецию, Азербайджан и Эстонию. Тренирует австрийскую сборную Ральф Рангник, отказавшийся возглавить «Баварию» с нового сезона. В мартовских товарищеских матчах Австрия обыграла Словакию (2:1) и Турцию (6:1).

Сборная Сербии заняла вторую строчку в отборочной группе G. Выиграла тот квартет Венгрия, а места с третьего и ниже достались Черногории, Литве и Болгарии. Главный тренер сербской национальной команды – Драган Стойкович. В марте она проиграла сборной России (0:4) и одолела сборную Кипра (1:0).

Австрийцы мгновенно побежали вперёд и едва не заработали пенальти. Баумгартнер ворвался в штрафную и упал на газон от толчка Спайича, но не дождался пенальти. Впрочем, сербы сохранили атакующий настрой и вскоре были вознаграждены за него двумя забитыми голами. Быстро пришли они друг за другом.

На десятой минуте Виммер получил проникающий пас Баумгартнера и с правого края вратарской поразил дальний угол (1:0). А на тринадцатой сам Баумгартнер отличился в правый угол после вертикальной передачи Гриллиша (2:0). Был ли в начале той атаки фол в центре поля Дансо на Влаховиче? Арбитр посчитал, что нет.

Сербы проигрывать, естественно, не хотели. Сергей Милинкович-Савич прострелил слева, Влахович не попал по мячу, а от пятки Зайвальда сфера отскочила к Тадичу, пробившему рядом с левым углом створа. Инициатива вообще перешла к балканской команде. Австрийцы устроились на оборонительный вариант игры.

По истечении получаса игры гостям удалось сократить отставание на табло. После углового Тадич навесил с левого фланга, Спайич головой угодил в правую штангу, а результативное добивание нанёс Страхинья Павлович (2:1). Из-за травм были заменены до перерыва Неманья Максимович и Флориан Гриллич.

В начале второго тайма австрийцы также проявили активность. Прострел Виммера слева нейтрализовал Ваня Милинкович-Савич. С дальней дистанции Пош разразился ударом выше перекладины. Сербы ответили угловым, на подаче которого Сергей Милинкович-Савич из района ближней штанги пробил головой мимо створа.

Австрийцы вроде снова отдали инициативу сербам, хотя могли и 3:1 счёт сделать к 80-й минуте. Вайманн устремился один на один с Ваней Милинковичем-Савичем, однако вратарь сербов ногой выбил мяч без фола. Илич со штрафного ударил выше других ворот. Осталось 2:1. Теперь 8 июня Австрия сыграет со Швейцарией, а Швеция – с Сербией.

Кирилл Иванцов

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Сборная Сербии Сборная Австрии

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