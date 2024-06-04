Сборная Румынии не смогла открыть счёт в матче с болгарами

Сборная Румынии начала финальный этап подготовки к Евро-2024, проведя товарищеский матч с болгарами. Игра не изобиловала опасными моментами, при этом в Бухаресте лучше выглядели хозяева. Первый тайм получился очень размеренным, а сразу после перерыва хозяева получили супершанс - Николае Станчу в штрафной в борьбе упал и заработал пенальти. Рэзван Марин низом пробил с точки, и вратарь выручил. Марин Петков с разворота атаковал в штрафной, но и здесь голкипер сработал на отлично.

При минимуме моментов команды сыграли по нулям.