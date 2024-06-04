Сборная Румынии не смогла открыть счёт в матче с болгарами

Сборная Румынии начала финальный этап подготовки к Евро-2024, проведя товарищеский матч с болгарами. Игра не изобиловала опасными моментами, при этом в Бухаресте лучше выглядели хозяева. Первый тайм получился очень размеренным, а сразу после перерыва хозяева получили супершанс - Николае Станчу в штрафной в борьбе упал и заработал пенальти. Рэзван Марин низом пробил с точки, и вратарь выручил. Марин Петков с разворота атаковал в штрафной, но и здесь голкипер сработал на отлично.
При минимуме моментов команды сыграли по нулям.
Протокол игры
Ницэ Флорин•Ратиу Андрей•Дрэгушин Раду•Рус Адриан69' (Могос Василе (69') •Банку Никусор69' (Неделчару Ионуц (69') •Марин Рэзван•Марин Мариус61' (Бирлигея Даниэль (61') •Ман Деннис•Станчу Николае77' (Олару Дариус (77') •Михэйлэ Валентин61' (Коман Флоринел (61') •Драгус Денис61' (Хаджи Янис (61')
Дюлгеров Иван•Турицов Иван•Атанасов Живко90' (Петров Симеон (90') •Петков Алекс•Петров Християн•Костадинов Георги•Панайотов Василь81' (Русев Георги (81') •Петков Марин81' (Юсеин Серкан (81') •Крастев Филип71' (Минчев Мартин (71') •Десподов Кирилл71' (Лясков Ангел (71') •Колев Александар71' (Илиев Илиан (71')
04 июня.
Бан пользователя