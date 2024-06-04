Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Румынии не смогла открыть счёт в матче с болгарами

04 Июня 2024 • 23:27 Комментировать
Румыния
0:0
Болгария
окончен

Сборная Румынии начала финальный этап подготовки к Евро-2024, проведя товарищеский матч с болгарами. Игра не изобиловала опасными моментами, при этом в Бухаресте лучше выглядели хозяева. Первый тайм получился очень размеренным, а сразу после перерыва хозяева получили супершанс - Николае Станчу в штрафной в борьбе упал и заработал пенальти. Рэзван Марин низом пробил с точки, и вратарь выручил. Марин Петков с разворота атаковал в штрафной, но и здесь голкипер сработал на отлично.

При минимуме моментов команды сыграли по нулям.

Протокол игры  
Румыния0:0Болгария
Ницэ ФлоринРатиу АндрейДрэгушин РадуРус Адриан 69' (Могос Василе ( 69') Банку Никусор 69' (Неделчару Ионуц ( 69') Марин РэзванМарин Мариус 61' (Бирлигея Даниэль ( 61') Ман ДеннисСтанчу Николае 77' (Олару Дариус ( 77') Михэйлэ Валентин 61' (Коман Флоринел ( 61') Драгус Денис 61' (Хаджи Янис ( 61')
Запасные: Тарновану СтефанЧикылдэу АлександруПушкаш ГеоргеСава РэзванСореску ДеянМолдован ХорациуШут АдрианРаковитан БогданГрамени Константин
Дюлгеров ИванТурицов ИванАтанасов Живко 90' (Петров Симеон ( 90') Петков АлексПетров ХристиянКостадинов ГеоргиПанайотов Василь 81' (Русев Георги ( 81') Петков Марин 81' (Юсеин Серкан ( 81') Крастев Филип 71' (Минчев Мартин ( 71') Десподов Кирилл 71' (Лясков Ангел ( 71') Колев Александар 71' (Илиев Илиан ( 71')
Запасные: Митов ДимитарМинчев ГеоргиТомбак ЭртанКирилов РадославВуцов СветославПопов Виктор
04 июня.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Болгарии Сборная Румынии

Новости по матчу

03 Июня
23:15
Ставка и прогноз на товарищеский матч Румыния — Болгария — 4 июня 2024
18:42
Ставка и прогноз на точный счёт товарищеского матча Румыния — Болгария — 4 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов Модрич обратился к Кроосу после последнего матча за «Реал» Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий «Манчестер Сити» принял решение о будущем Холанна Вратарь «Реала» Куртуа раскрыл слова Анчелотти в перерыве финала Лиги чемпионов Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика
Спортивные новости
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июня
23:27 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Румынии не смогла открыть счёт в матче с болгарами
23:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии легко разорвала оборону эстонцев
21:30 · Чемпионат Европы 2024
Италия - Турция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Португалия - Финляндия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Австрия - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:58 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Армении имела шансы, но всё же уступила словенцам
18:15 · Чемпионат Европы 2024
Реднапп: «Португалия с Роналду пройдёт долгий путь на Евро-2024»
13:37 · Чемпионат Европы 2024
Впервые за 30 лет: Сборная Англии использовала необычный состав
12:21 · Испания. Ла Лига
Симонс примет решение о будущем после Евро-2024
11:47 · Чемпионат Европы 2024
Суперкомпьютер назвал 10 сборных с самыми высокими шансами выиграть Евро-2024
11:41 · Чемпионат Европы 2024
Суперкомпьютер оценил шансы Нидерландов выиграть Евро-2024
11:33 · Чемпионат Европы 2024
Суперкомпьютер назвал шансы сборной Испании выиграть чемпионат Европы – 2024
11:25 · Чемпионат Европы 2024
Суперкомпьютер низко оценил шансы Италии защитить титул на Евро-2024
11:20 · Англия. Премьер-лига
Палмер оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024
11:18 · Чемпионат Европы 2024
Суперкомпьютер назвал шансы Украины победить на Евро-2024
Все новости