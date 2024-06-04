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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Швейцарии легко разорвала оборону эстонцев

04 Июня 2024 • 23:11 Комментировать
Швейцария
4:0
Эстония
окончен

В рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы сборная Швейцарии сыграла контрольный матч с эстонцами. В первом тайме у хозяев было всего два момента - Джердан Шакири метров с 10 запустил мяч над рамкой. А вот Стивен Цубер после блокированного защитником удара зарядил в левую девятку -  1:0.

Вышедшие на замену в перерыве Рубен Варгас и Зеки Амдуни сразу соорудили гол - первый слева прострелил, а его партнер сходу пробил низом, а мяч от рук вратаря и дальней штанги пересек ленточку - 2:0. Еще шанс у Амдуни, и вратарь ногами парировал выстрел в дальний угол. В середине тайма со штрафного навесил Шакири, Фабиан Шёр у дальней штанги головой пробил во вратаря, а Нико Эльведи добил - разгром. Амдуни заработал пенальти, а Шакири не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. ВАР попросил перебить, и Джердан исправился - 4:0.

8 июня Швейцария сыграет с Австрией в генеральной репетиции перед стартом на чемпионате Европы.

Протокол игры  
Швейцария4:0Эстония
(1:0) Цубер Стивен20'  
(2:0) Амдуни Зеки47'  
(3:0) Эльведи Нико63'  
(4:0) Шакири Джердан70'  
Мвого ИвонШёр ФабианАканджи МануэльЭльведи НикоВидмер Сильван 61' (Ридер Фабиан ( 61') Джака Гранит 74' (Эбишер Мишель ( 74') Фройлер Ремо 46' (Амдуни Зеки ( 46') Ндой Дан 61' (Стергиу Леонидас ( 61') Шакири ДжерданДуа Квадво 46' (Сьерро Венсан ( 46') Цубер Стивен 46' (Варгас Рубен ( 46')
Запасные: Угринич ФилипМбабу КевинЗесигер СедрикКеллер МарвинЛоретц ПаскальЯшари Ардон
Игонен МатвейКууск МяртенПаскочи МаксимАйнсалу Михкель 61' (Шейн Рокко Роберт ( 61') Хуссар Кристо 81' (Тамм Алекс ( 81') Пикк АртурПоом Маркус 86' (Палуметс Кевор ( 86') Пеэтсон РасмусВеткал Мартин 73' (Аниер Хенри ( 73') Миллер Мартин 81' (Васильев Константин ( 81') Лепик Марк 73' (Тур Эдгар ( 73')
Запасные: Хейн Карл-ЯкобЛиландер МихаэлСаарма РобиКураксин ДанилСорга ЭрикТоугяс ЭркоМетс КарольВаллнер Карл-Андре
04 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Сборная Эстонии

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