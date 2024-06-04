Сборная Швейцарии легко разорвала оборону эстонцев

В рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы сборная Швейцарии сыграла контрольный матч с эстонцами. В первом тайме у хозяев было всего два момента - Джердан Шакири метров с 10 запустил мяч над рамкой. А вот Стивен Цубер после блокированного защитником удара зарядил в левую девятку - 1:0.

Вышедшие на замену в перерыве Рубен Варгас и Зеки Амдуни сразу соорудили гол - первый слева прострелил, а его партнер сходу пробил низом, а мяч от рук вратаря и дальней штанги пересек ленточку - 2:0. Еще шанс у Амдуни, и вратарь ногами парировал выстрел в дальний угол. В середине тайма со штрафного навесил Шакири, Фабиан Шёр у дальней штанги головой пробил во вратаря, а Нико Эльведи добил - разгром. Амдуни заработал пенальти, а Шакири не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. ВАР попросил перебить, и Джердан исправился - 4:0.

8 июня Швейцария сыграет с Австрией в генеральной репетиции перед стартом на чемпионате Европы.