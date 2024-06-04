Сборная Армении имела шансы, но всё же уступила словенцам

Сборные Словении и Армении впервые встретились на международной арене. Товарищеский матч держал в напряжении все 90 минут. Хозяева поля быстро повели после подачи углового и удара Яна Млакара вторым касанием - 1:0. В конце тайма Томи Хорват справа проник в штрафную и опасно бил, парировано, как и вторая попытка. Артур Серобян с рикошетом очень опасно наносил удар, и вратарь все же выручил. Активный старт второго тайма принес гостям голевую атаку, после корнера Эдуарда Сперцяна здорово головой атаковал Вараздат Ароян - 1:1. Артур Миранян тут же головой наносил удар в ближний угол - промах. Тут же Йосип Иличич получил мяч на правом краю штрафной и зарядил в ближний верхний угол - 2:1. Эдгар Севикян после еще одного углового с нескольких метров запустил мяч над рамкой. И все же словенцы довели дело до победы.