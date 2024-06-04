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Сборная Армении имела шансы, но всё же уступила словенцам

04 Июня 2024 • 20:58 Комментировать
Словения
2:1
Армения
окончен

Сборные Словении и Армении впервые встретились на международной арене. Товарищеский матч держал в напряжении все 90 минут. Хозяева поля быстро повели после подачи углового и удара Яна Млакара вторым касанием - 1:0. В конце тайма Томи Хорват справа проник в штрафную и опасно бил, парировано, как и вторая попытка. Артур Серобян с рикошетом очень опасно наносил удар, и вратарь все же выручил. Активный старт второго тайма принес гостям голевую атаку, после корнера Эдуарда Сперцяна здорово головой атаковал Вараздат Ароян - 1:1. Артур Миранян тут же головой наносил удар в ближний угол - промах. Тут же Йосип Иличич получил мяч на правом краю штрафной и зарядил в ближний  верхний угол - 2:1. Эдгар Севикян после еще одного углового с нескольких метров запустил мяч над рамкой. И все же словенцы довели дело до победы.

Протокол игры  
Словения2:1Армения
(1:0) Млакар Ян11'  
  56'Ароян Вараздат (1:1)
(2:1) Иличич Йосип63'  
Белек ВидКарничник ЗанДркушич Ваня 79' (Залетел Жан ( 79') Бийол ЯкаЯнжа ЭрикХорват Томи 71' (Ловрич Санди ( 71') Гнезда-Черин АдамКуртич Ясмин 59' (Иличич Йосип ( 59') Шпорар Андраж 79' (Горенц-Станкович Йон ( 79') Випотник Жан 59' (Элшник Тими ( 59') Млакар Ян 59' (Стоянович Петар ( 59')
Запасные: Шешко БеньяминБрекало ДавидВекич ИгорЗахович ЛукаВербич БеньяминЖелькович АдрианОблак ЯнЗайц МихаБалковец Юре
Чанчаревич ОгньенАрутюнян ГеоргийАроян ВараздатМкртчян СтепаОганесян Камо 78' (Давидян Давид ( 78') Тикнизян Наир 78' (Григорян Эдгар ( 78') Дашян Артак 73' (Тарахчян Геворг ( 73') Севикян Эдгар 67' (Бичахчян Ваан ( 67') Сперцян ЭдуардСеробян Артур 67' (Шагоян Жирайр ( 67') Миранян Артур 73' (Арутюнян Оганес ( 73')
Запасные: Бегларян АрсенМанвелян ГорАванесян ТигранМурадян СергейБучнев СтаниславAndranik HakobyanСимонян ЭрикУдо Соломон
04 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Сборная Армении

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