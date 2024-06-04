Реднапп: «Португалия с Роналду пройдёт долгий путь на Евро-2024»

Известный тренер Гарри Реднапп высказался о перспективах сборной Португалии на Евро-2024.

«Команда, которая мне интересна, - Португалия. Думаю, у них много хороших игроков, за ними определённо стоит следить. После Англии это мой второй выбор.

Роналду сейчас выступает на другом уровне, в Саудовской Аравии, но он потрясающий спортсмен. Он следит за собой, поэтому находится в хорошей форме. Мне видится, что он будет забивать голы, и что с ним Португалия пройдёт долгий путь на Евро.

Я также думаю, что Бруну Фернандеш может претендовать на «Золотую бутсу» - он будет забивать голы. Хотя он не будет бить пенальти, потому что тут мяч будет забирать Роналду», - сказал Реднапп BetVictor.