Сборная Италии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Сборная Италии оказалась в одной группе со сборной Испании и Хорватии. Защитить титул чемпионов Европы «Скуадра Адзурре» будет весьма непросто. Для этого изначально будет необходимо выйти из группы. Чего ждать на этом турнире от двукратного победителя континентального первенства сборной Италии? Рассмотрим в этом тексте.

Путь на Евро-2024

В рамках квалификационного турнира сборная Италии также попала в непростую группу. К слову, трое из пяти её участников пробились на чемпионат Европы. Кроме итальянцев, которые финишировали вторыми, ими стали победители группы англичане и преодолевшие стыковые матчи украинцы. В восьми проведённых отборочных матчах сборная Италии набрала 14 очков (+4=2-2). Начало отборочного цикла у итальянцев пришлось на матч против англичан, который был проигран 1:2. Второе и последнее поражение «лазурная команда» также потерпела от родоначальников футбола, уступив им в гостях 3:1. Два ничейных результата пришлись на матчи против Северной Македонии в гостях (1:1) и выездную встречу с Украиной (0:0). Самая крупная победа пришлась на домашний матч против Мальты 4:0.

Задача на Евро-2024

В 2023 году Италия провела 10 матчей, в которых потерпела три поражения. Кроме упомянутых неудач в поединках с англичанами, ещё одно поражение было нанесено итальянцам от Испании в рамках Лиги наций. В текущем году подопечные Лучано Спалетти успели провести два товарищеских матча, в которых были добыты победы над Венесуэлой и Эквадором. Италия – победитель чемпионата Европы – 2020. А это значит, что команда ставит перед собой только одну задачу – защитить титул. Но эта задача больше выглядит бравадой. Итальянцы сложно проходили отборочный этап и могли стать третьими. С Украиной они набрали одинаковое количество очков – по 14.

Какие шансы у сборной Италии выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Букмекеры не считают Италию фаворитом, отдавая ей коэффициент на победу в турнире в размере 15,00. Виной тому не самый готовый к серьёзным задачам состав и провал в отборочном раунде чемпионата мира – 2022, куда Италия не пробилась.

Состав сборной Италии на Евро

В составе сборной Италии на чемпионате Европы не выступит защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини, который получил разрыв крестообразных связок колена. Кроме того, не сыграет по причине травмы защитник «Сассуоло» Доменико Берарди, который в отборочном турнире отметился двумя голами в четырёх матчах. И по решению Спалетти не получили вызов в сборную Чиро Иммобиле («Лацио») и Мануэль Локателли («Ювентус»).

В предварительной заявке сборной Италии 30 игроков, из которых нужно будет «отцепить» четырёх человек.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»)

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Торино»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Риккардо Калафиори («Болонья»), Андреа Камбьясо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»)

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджиоли («Ювентус»), Михаэль Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Самуэле Риччи («Торино»)

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Лидеры сборной Италии

В рамках отборочного цикла в составе сборной Италии больше всего матчей на поле провёл Джанлуиджи Доннарумма. Конкурент Матвея Сафонова в воротах «ПСЖ» принял участие во всех восьми матчах и отыграл 720 минут. Следом за ним по игровому времени расположились Николо Барелла и Ди Лоренцо, которые отыграли 571 и 496 минут соответственно. Лучшим бомбардиром отборочного турнира стал Давиде Фраттези, который отметился тремя мячами в пяти матчах. Столь невысокий результат лишний раз доказывает не самый высокий статус притязаний на победу сборной Италии.

С кем Италия сыграет на Евро-2024

Дата Матч Время 15 июня, суббота Италия – Албания 22:00 20 июня, четверг Испания – Италия 22:00 24 июня, понедельник Хорватия – Италия 22:00

Полное расписание матчей на Евро-2024 с участием всех команд можно посмотреть на специальной странице сайта.

Как выступит сборная Италии на Евро-2024

Сборная Италии в финальной стадии чемпионата Европы попала в «группу смерти» вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. Битва за первые два места обещает быть жаркой. Не самый вдохновенный путь по отборочному циклу, попадание на чемпионат Европы со второй позиции при равенстве очков с третьей командой не позволяют считать Италию фаворитом турнира. Есть даже вероятность, что подопечные Лучано Спалетти не смогут выйти из группы, уступив первые два места Испании и Хорватии. На стороне Италии удачный календарь турнира. В первой игре им досталась более слабая Албания, хоть мы все помним, что совсем недавно ещё более скромная Северная Македония не пустила итальянцев на чемпионат мира.

Главный тренер сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти руководит национальной сборной с 1 сентября 2023 года. Под его руководством проведено восемь матчей, в которых достигнуто 5 побед и добыто 62,5% очков. На протяжении всей своей карьеры Спаллетти возглавлял различные итальянские клубы, коих насчитывается 10 коллективов. И был в его карьере перерыв на пять лет в России, где Лучано был главным тренером «Зенита». Среди значимых достижений – победы в Кубке Италии во главе «Ромы» и звание чемпиона Италии с «Наполи» в сезоне-2022/2023.

История выступлений Италии на Евро и высшее достижение

Дата Матч (результат) Место 10 июня, 1968 Италия – Югославия 2:0 1 21 июня, 1980 Чехословакия – Италия 1:1 (9:8 по пен.) 4 22 июня, 1988 СССР – Италия 2:0 3 2 июля, 2000 Франция – Италия 2:1 (1:1, 1:0 д. в.) 2 1 июля, 2012 Испания – Италия 4:0 2 11 июля, 2021 Италия – Англия 1:1 (3:2 по пен.) 1

Место Италии в рейтинге УЕФА

В рейтинге УЕФА сборная Италии располагается на девятой строчке. Выше неё, на восьмой позиции, соперник по группе Испания, а ниже на одну строчку другой претендент на выход в плей-офф из группы В – Хорватия.

Место Италии в рейтинге ФИФА

В рейтинге ФИФА сборная Италии занимает аналогичную девятую позицию. В соседях те же самые соперники. При этом Хорватия имеет всего на один балл меньше, поэтому при победе в личной встрече на чемпионате Европы сможет обойти итальянцев.

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Интересные факты о сборной Италии на чемпионатах Европы

Из 17 чемпионатов Европы (с учётом нынешнего) сборная Италии принимала участие в 10 турнирах. Дважды итальянцы становились чемпионами турнира, дважды брали серебряные медали и ещё дважды доходили до полуфинала турнира. При этом являются четырёхкратными чемпионами мира.

Италия выиграла чемпионат Европы 1968 года, хотя впервые отобралась на столь крупный турнир.

Самую крупную победу на групповом этапе чемпионата Европы сборная Италии одержала на последнем Евро, обыграв Турцию и через пять дней Швейцарию 3:0.

Самое крупное поражение на групповом этапе чемпионата Европы сборная Италии имеет по итогам матча с Нидерландами 0:3, который прошёл 9 июня 2008 года.

Италия участник самого разгромного финала чемпионатов Европы. 1 июля 2012 года Италия проиграла Испании 4:0. Предстоящий чемпионат Европы они начнут в одной группе.

Больше всего матчей (18) на чемпионатах Европы в составе сборной Италии провёл Леонардо Бонуччи.

Лучший результат среди бомбардиров у Марио Балотелли и Антонио Кассано, которые забили по три мяча.

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