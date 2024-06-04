Впервые за 30 лет: Сборная Англии использовала необычный состав

В понедельник вечером сборная Англии в рамках подготовки к чемпионату Европы – 2024 разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 3:0. Любопытно, что в стартовом составе англичан не было представителей «Манчестер Сити», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Opta, в последний раз такое случалось в ноябре 1994 году, когда Англия играла против Нигерии.

Отметим, что на групповой стадии чемпионата Европы – 2024 соперниками сборной Англии будут Словения, Дания и Сербия. Команда Гарета Саутгейта считается одним из главных фаворитов турнира. На прошлом Евро англичане дошли до финала, но проиграли там Италии.