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Чемпионат Европы по футболу 2024

Впервые за 30 лет: Сборная Англии использовала необычный состав

04 Июня 2024 • 13:37 Комментировать
Англия
3:0
Босния и Герцеговина

В понедельник вечером сборная Англии в рамках подготовки к чемпионату Европы – 2024 разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 3:0. Любопытно, что в стартовом составе англичан не было представителей «Манчестер Сити», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Opta, в последний раз такое случалось в ноябре 1994 году, когда Англия играла против Нигерии. 

Отметим, что на групповой стадии чемпионата Европы – 2024 соперниками сборной Англии будут Словения, Дания и Сербия. Команда Гарета Саутгейта считается одним из главных фаворитов турнира. На прошлом Евро англичане дошли до финала, но проиграли там Италии.

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