Суперкомпьютер назвал 10 сборных с самыми высокими шансами выиграть Евро-2024

В Германии вскоре стартует чемпионат Европы – 2024. В связи с этим суперкомпьютер Opta представил свой рейтинг главных фаворитов престижного турнира. Была опубликована десятка команд с наибольшими шансами выиграть трофей.

В топ-10 попали следующие сборные: Англия, Франция, Германия, Испания, Португалия, Нидерланды, Италия, Бельгия, Дания и Хорватия.

Напомним, что прошлый чемпионат Европы выиграла сборная Италии, победив в финальном поединке Англию.

Евро-2024 пройдет в период с 14 июня по 14 июля на футбольных полях Германии.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024