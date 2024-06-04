Суперкомпьютер оценил шансы Нидерландов выиграть Евро-2024

В скором времени на футбольных полях Германии стартует чемпионат Европы – 2024. Одним из участников престижного турнира является сборная Нидерландов.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы «оранжевых» на победу в турнире. Вероятность Нидерландов стать триумфаторами Евро составляет 5,1 процента. Команда находится на шестом месте в рейтинге.

На групповой стадии чемпионата Европы сборная Нидерландов сыграет против Франции, Польши и Австрии. Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является Италия.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024