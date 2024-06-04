Суперкомпьютер назвал шансы сборной Испании выиграть чемпионат Европы – 2024

Суперкомпьютер Opta провел оценку шансов национальной команды Испании выиграть Евро-2024, который пройдет этим летом в Германии.

Как информирует источник, вероятность триумфа «красной фурии» на престижном турнире составляет 9,8 процента. Шансы испанской сборной пробиться в финал равняются 18,5%.

Испания попала в квартет B, где ей будут противостоять национальные команды Италии, Хорватии и Албании.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

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