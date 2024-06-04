Суперкомпьютер низко оценил шансы Италии защитить титул на Евро-2024

Сборная Италии отправится на чемпионат Европы в статусе действующего победителя турнира. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» одолела Англию.

Согласно оценке суперкомпьютера Opta, шансы итальянской сборной отстоять титул на турнире в Германии составляют всего 5%. Национальная команда занимает седьмое место в рейтинге претендентов на победу.

Напомним, что Италия попала в «группу смерти» на чемпионате Европы – 2024. Подопечным Лучано Спаллетти будут противостоять национальные команды Испании, Хорватии и Албании.

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