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Чемпионат Европы по футболу 2024

Суперкомпьютер низко оценил шансы Италии защитить титул на Евро-2024

04 Июня 2024 • 11:25 Комментировать

Сборная Италии отправится на чемпионат Европы в статусе действующего победителя турнира. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» одолела Англию.

Согласно оценке суперкомпьютера Opta, шансы итальянской сборной отстоять титул на турнире в Германии составляют всего 5%. Национальная команда занимает седьмое место в рейтинге претендентов на победу.

Напомним, что Италия попала в «группу смерти» на чемпионате Европы – 2024. Подопечным Лучано Спаллетти будут противостоять национальные команды Испании, Хорватии и Албании.

Суперкомпьютер оценил шансы Роналду выиграть Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии евро-2024
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